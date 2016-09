Hamburg. 415 blieben in Hamburg, der Rest wurde nach dem Königsteiner Schlüssel auf andere Bundesländer verteilt. Insgesamt musste die Hansestadt seit Anfang des Jahres 6402 Flüchtlinge unterbringen - nach 9296 im Vorjahreszeitraum. Die meisten der neuen Flüchtlinge stammten aus Afghanistan (80), Syrien (73) und Eritrea (39), gefolgt von Iran und Irak (jeweils 38) sowie Russland (22). Aus den Balkanstaaten wurden insgesamt 47 Schutzsuchende registriert.

In den 37 zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen standen den Angaben zufolge Ende August rund 13 800 Plätze zur Verfügung. Nachdem seit Jahresbeginn 6846 neue Plätze in Folgeunterkünften geschaffen wurden, gibt es dort nun insgesamt rund 24 000 Plätze. Die Zahl jener Flüchtlinge, die schon länger als sechs Monate in Erstaufnahmeeinrichtungen leben und eigentlich bereits in einer Folgeunterkunft hätten untergekommen sollen, reduzierte sich den Angaben zufolge seit Ende Juni von 10 000 auf 8000.

dpa