Frankfurt/Main. Kurz vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax seinen anfänglich dünnen Gewinn abgegeben und ist knapp ins Minus abgerutscht.

Den meisten Experten zufolge werden die Währungshüter ihre lockere Geldpolitik beibehalten, um die Konjunktur und die Inflation weiter anzukurbeln. Börsianer sehen die EZB mit ihren Entscheidungen aber auf einem schmalen Grad: Das Enttäuschungspotenzial unter den Anlegern sei hoch.

Am späten Vormittag notierte der Dax zuletzt 0,22 Prozent tiefer bei 10 729,55 Punkten. Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex seinem bisherigen Jahreshoch von 10 802 Punkten bis auf 27 Punkte genähert und war mit einem Plus von 0,62 Prozent aus dem Handel gegangen. Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, stieg am Donnerstag um 0,07 Prozent auf 21 803,51 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,28 Prozent auf 1763,13 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent.

