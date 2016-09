Frankfurt/Main. Die Unsicherheit über die Zinsentwicklung in den USA lässt die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter abwarten.

So bewegten sich die wichtigsten Indizes auch am Donnerstag nur wenig, obwohl viele US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Der Leitindex Dax pendelte um seinen Vortagesschluss und stand am frühen Nachmittag 0,07 Prozent im Minus bei 10 371,28 Punkten. Aktuell befänden sich die Anleger im Wartemodus, schrieb Marktanalyst Mike van Dulken vom Handelshaus Accendo Markets.

Die bisherige Wochenbilanz des Dax ist mit knapp 2 Prozent Minus negativ. Am Markt herrsche immer noch ein hohes Maß an Unsicherheit, sagte Händler Markus Huber von City of London Markets. Die Anleger fragten sich weiterhin, wann die US-Zentralbank Fed eine härtere Gangart einschlage. Äußerungen von amerikanischen Notenbankern über eine weitere Leitzinserhöhung waren zuletzt widersprüchlich, was für heftige Kursausschläge sorgte. Die Fed wird an diesem Mittwoch ihre geldpolitischen Maßnahmen bekanntgeben. Höhere Zinsen machen Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel bis zum frühen Donnerstagnachmittag um 0,11 Prozent auf 21 053,35 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,09 Prozent auf 1749,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls kaum vom Fleck.

Die Aktien von Siemens stiegen an der Dax-Spitze um gut 1,5 Prozent. Unternehmens-Chef Joe Kaeser sieht den Elektrokonzern kurz vor dem Abschluss des Geschäftsjahres auf gutem Kurs. "In diesem Jahr liegen wir gut, was unseren Ausblick betrifft", sagte Kaeser der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Im Blick blieben auch die Papiere von Bayer: Einen Tag nach der Ankündigung, sich mit dem US-Biotechnologiekonzern Monsanto über dessen Übernahme geeinigt zu haben, fielen die Papiere der Leverkusener um rund 1,5 Prozent. Tags zuvor hatten sie bereits anfängliche Kursgewinne deutlich reduziert und am Ende lediglich 0,27 Prozent höher geschlossen. Nun meldeten sich viele Analysten mit ihren Einschätzungen zu Wort.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,11 Prozent am Vortag auf minus 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 143,42 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,09 Prozent auf 163,44 Zähler nach. Der Euro notierte bei 1,1256 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8884 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1218 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8914 Euro gekostet.

dpa