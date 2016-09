Frankfurt/Main. Marktteilnehmer hoffen auf eine Verlängerung der milliardenschweren Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) und warten daher gespannt auf die Leitzins-Entscheidung und die Ankündigungen der Währungshüter am Donnerstag. Die Erwartungen seien hoch, entsprechend groß sei jedoch auch das Potenzial für Enttäuschungen.

Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Firmen abbildet, rückte am Mittwoch um 0,06 Prozent auf 21 787,62 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 1768,13 Punkte hoch. Am Abend stand mit dem "Beige Book" noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank zur Veröffentlichung an.

Die Anteile des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp stiegen im Handelsverlauf bis auf ein Jahreshoch von 22,395 Euro. Zum Ende notierten sie an der Dax-Spitze mit plus 1,97 Prozent auf 22,265 Euro etwas darunter.

Autowerte legten ebenfalls zu. Die Papiere von Daimler und Volkswagen gewannen weit vorn im Dax 1,39 beziehungsweise 1,36 Prozent. VW will auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China mit einem Partner beim Bau von Elektroautos zusammenarbeiten. Mit dem chinesischen Hersteller Anhui Jianghuai Automobile (JAC) wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Schwächster Wert im deutschen Leitindex waren die Titel von Eon mit einem Verlust von 2,25 Prozent. Die Aktien der Lufthansa wurden wiederum von einer Abstufung durch die Deutsche Bank belastet. Mit dem Minus von 1,85 Prozent zum Handelsschluss konnten sie aber ihre zuvor deutlich höheren Verluste immerhin reduzieren.

Steinhoff-Aktien reagierten als größter Verlierer im MDax mit einem Kursabschlag von 4,40 Prozent auf die Vorlage der Jahresbilanz. Ein Marktteilnehmer bezeichnete die Profitabilität des Möbel- und Einzelhandelskonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr verglichen mit den hohen Gewinnspannen in der ersten Hälfte als Enttäuschung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,70 Prozent auf 3091,66 Punkte. Im Plus schlossen auch der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100, während der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,28 Prozent tiefer stand.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,19 Prozent am Vortag auf minus 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 144,38 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 168,29 Zähler. Der Euro-Kurs sank. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1237 (Dienstag: 1,1159) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8899 (0,8961) Euro gekostet.

dpa