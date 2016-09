München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September deutlich verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 106,3 Punkten im Vormonat auf 109,5 Punkte, so das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung am Montag in München. Das ist der höchste Stand seit Mai 2014.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September deutlich verbessert. Quelle: Ifo

Die rund 7000 befragten Unternehmen schätzten ihre derzeitige Lage und mehr noch ihre Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate merklich besser ein als im August. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte: „Die deutsche Wirtschaft erwartet einen goldenen Herbst.“

Im August war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer deutlich gefallen. Im September aber legte der Teilindex für die Geschäftslage von 112,9 auf 114,7 Punkte zu. Der Teilindex für die Erwartungen stieg von 100,1 auf 104,5 Punkte.

Von RND/dpa