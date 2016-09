Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat sich von den Verlusten der Vorwoche etwas berappelt. Der Leitindex Dax stieg bis zum Nachmittag um 0,81 Prozent auf 10 359,51 Punkte.

Für mehr dürfte der Mut der Anleger aber kaum reichen, glaubt Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Denn am Mittwoch stehen die Leitzins-Entscheidungen in den USA und Japan an. In der Vorwoche hatten deshalb viele Anleger ihr Engagement in Aktien vorsichtshalber zurückgefahren - der Dax hatte insgesamt fast 3 Prozent verloren.

Auch in den kleineren Indizes erholten sich nun die Kurse: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand zuletzt 0,52 Prozent höher bei 21 137,32 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um vergleichsweise schwache 0,11 Prozent auf 1770,11 Punkte vor. Klar nach oben ging es derweil für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der um 1,06 Prozent auf 2966,33 Punkte stieg.

An der Dax-Spitze standen die Papiere von Thyssenkrupp mit einem Zuschlag von 2,91 Punkten, die wie andere Titel aus der Rohstoff- und Stahlbranche von höheren Preisen profitierten. Stahl-Rivale Salzgitter gehörte im MDax zu den besten Werten mit einem Plus von 2,71 Prozent.

Am Dax-Ende knüpften Deutsche-Bank-Aktien derweil an ihren mehr als 8-prozentigen Kursrutsch vom Freitag an und gaben zuletzt knapp 1 Prozent nach. Vor dem Wochenende waren die Anleger in Scharen aus den Papieren des deutschen Branchenführers geflüchtet, nachdem die US-Regierung bei den Vergleichsverhandlungen um dubiose Hypothekengeschäfte ihre Forderung mit 14 Milliarden Dollar (aktuell 12,5 Mrd Euro) unerwartet hoch gehängt hatte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,15 Prozent am Freitag auf minus 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 143,66 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 163,70 Zähler. Der Euro erholte sich etwas von seinen Verlusten vom Freitag und kostete zuletzt 1,1175 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch auf 1,1226 (Donnerstag: 1,1254) Dollar festgesetzt.

