Frankfurt/Main. Die Sorge vor bald steigenden Zinsen hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenstart verdorben.

Der Leitindex Dax reduzierte zwar anfängliche Verluste von bis zu 2,59 Prozent, fiel bis zum frühen Montagnachmittag aber immer noch deutlich um 1,74 Prozent auf 10 389,88 Punkte. Analyst Chris Weston vom Handelshaus IG sprach von einer spürbar gestiegenen Nervosität unter den Anlegern.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor 1,09 Prozent auf 21 082,84 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,34 Prozent auf 1724,58 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,82 Prozent ein.

Der regionale Notenbankchef von Boston, Eric Rosengren, hatte sich gegen eine zu lang andauernde lockere Geldpolitik ausgesprochen. "Es scheint, dass sich die Zeit des billigen Geldes dem Ende zuneigt", schrieb Marktbeobachter Jens Klatt. Die lockere Geldpolitik der Notenbanken ist bereits seit Jahren der entscheidende Treibstoff für die Börsen.

Linde-Aktien knickten im Dax um 7,86 Prozent auf 137,15 Euro ein. Der Gasehersteller und der US-Wettbewerber Praxair beendeten ihre Fusionsgespräche.

Ansonsten stand das Börsendebüt von Eons Kraftwerks- und Energiehandelsbeteiligung Uniper im Fokus. Die Eon-Aktionäre erhielten dabei für je zehn Aktien ein Uniper-Papier zusätzlich. Der erste Kurs lag bei 10,015 Euro; zuletzt notierten die Uniper-Anteilsscheine etwas darüber bei 10,535 Euro.

Eon will sich mit der Abspaltung seines konventionellen Energiegeschäfts fit machen für die Energiewende. Die Papiere notierten bereinigt um die Uniper-Abspaltung marktkonforme 1,79 Prozent tiefer bei 7,052 Euro.

Gegen den Trend zogen die Papiere von Osram an der MDax-Spitze um knapp 9 Prozent an. Anlass war Börsianern zufolge ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Siemens-Konzern den Verkauf seiner restlichen Anteile überdenke. Käufer für die gut 17 Prozent könnte ein chinesischer Investor sein. Börsianern zufolge heizte der Bericht Übernahmespekulationen an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Vortag auf minus 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,32 Prozent auf 143,36 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,05 Prozent auf 163,62 Zähler vor. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1223 US-Dollar; ein Dollar kostete damit 0,8910 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1268 Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,8875 Euro gekostet.

dpa