„Das ist ein Herzensprojekt von mir“, freut sik Carina Dawert. Se hett de Gala tosamen mit de Hamborger Agentur „Der Kulturlotse“ op’e Been stellt. „Vor zwei Jahre habe ich Sabine Kaack kennengelernt. Sie war so begeistert von dem Casting, was wir an der Niederdeutschen Bühne Kiel gemacht haben. Sie meinte, das müssten doch eigentlich alle Bühnen machen.“ Un dat hebbt de plattdüütschen Bühnen in’t Land denn jo ok maakt – ob nu in Niemünster, Preetz oder Lübeck. „Und dann haben wir uns gedacht, es müsste so eine Art Abschlussveranstaltung geben. Um das Plattdeutsche zu feiern.“ Se hebbt `n Brainstorming maakt, hebbt Detlev Momsen mit in’t Boot hoolt un den Plattdüütschen Raat un denn: „An einem Donnerstag um 9 haben wir in Hamburg gesagt: Wir machen eine Gala“, vertellt Carina Dawert stolt. De Kieler Deern is sölben Platt-Fan, hett veer Johr lang de Leit vun’e Nedderdüütsche Bühn Kiel hatt un is nu an’t Ohnsorg-Theoter in Hamborg Referentin vun Intendant Michael Lang.

De Idee leeg also sotoseggen op’n Disch – man nu müssen se eerst Mol een Veranstaltungsort finnen: „Wir haben also verschiedene Örtlichkeiten abgeklappert.“ Mit de Hölp vun de Hamborger Agentur hett de Saak denn miteens Fohrt opnohmen. „Und ein paar Wochen später saßen wir dann bei Karasek auf dem Sofa“, amüseert sik Carina Dawert. De Kieler Intendant weer nu ok glieks Füer un Flamm för dat plattdüütsche Projekt. Un so is denn „aus `ner fixen Idee so eine tolle Geschichte geworden“, swöögt de Theoterfru.

Stütt un Stöhn geev dat ok noch vun Werner Momsen, den plattdüütschen Klappmuul-Komiker un denn „hat sich die kleine Plattwelt noch ein bisschen mehr zusammengetan.“ Momsen, alias Detlef Wutschik, hett Erfohren, wat de Moderaschoon angeiht, is Plattschnacker, Komiker un Entertainer.

Nu is dat jo gor nich so eenfach, all de annern Platt-Stars an een Termin op’n Hupen to kriegen. Aver dat leet sik licht an, meent de Kieler Deern: „Die brennen so für’s Plattdeutsche und waren sofort Feuer und Flamme.“ Un dat höört sik förwiss an, as dat „who-is-who“ vun’e Plattwelt: De wunnerbore Verteller un Schrieversmann Matthias Stührwoldt kümmt mit siene Hoff-Geschichten, de Kieler Jung un Poetry-Slammer Helge Albrecht is mit vun’e Partie, Schnack-Schnuut Ines Barber, de plattdüütsche Klappmuul-Komiker Werner Momsen, de Leedermakerin Norma singt un vertellt, de Musikant Jochen Wiegandt gifft sein „Leedgeschichten“ to’n Besten, dat Magnolia Acoustic Trio speelt plattdüütschen Jazz, Annie Heger singt, danzt un vertellt un de Nordörper Schauspeelerin Sabine Kaack leest un speelt Geschichten vör. Un natürli süns ok veele Platt-Bühnen ut Sleswig-Holsteen mit dorbi.

Un wo dat bither nu all’ns so wunnerbor klappt hett, hebbt se ok glieks grote Pläne: „Alle zwei Jahre eine Platt-Gala an verschiedenen Orten – und dann so quer durch den norddeutschen Raum tingeln“, spekuleert Carina Dawert.

www.plattdeutsch-gala.de, www.theater-kiel.de un an alle VVK-Steeden