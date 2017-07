Los Gatos. Zuletzt waren die Nachrichten eher negativ für Netflix: Der Anbieter stellte seine teure Hollywood-Prestigeserie „Sense8“ von den Wachowski-Schwestern ein, außerdem „The Get Down“ von Baz Luhrmann. Der Konkurrent Amazon rüstete derweil mit neuen Inhalten auf. Und auch Apple und Snapchat schickten sich an, ins Streaminggeschäft einzusteigen. Jetzt aber hat Netflix überraschende Zahlen vorgelegt: Im vergangenen Quartal gewann das Unternehmen gut fünf Millionen neue Abonnenten dazu. Die US-Finanzwelt und Netflix selbst hatten lediglich mit einem Plus von etwas über drei Millionen gerechnet. Die Aktie sprang am Montag nachbörslich um fast 11 Prozent auf ein Rekordhoch bei rund 179 Dollar.

Die Kundenzahlen sind wichtig für Netflix, weil sie die teuren exklusiven Produktionen wie „Stranger Things“ oder „The Crown“ rechtfertigen, mit denen sich der Streamingdienst von der Konkurrenz abheben will. Allein im zweiten Vierteljahr seien unter anderem 14 neue Serienstaffeln, 9 Filme, 6 Dokumentationen und 7 Staffeln von Kinderserien gestartet. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 2,8 Milliarden Dollar (2,44 Milliarden Euro), der Gewinn legte von 41 auf 66 Millionen Dollar (56 Millionen Euro) zu.

Netflix gibt in diesem Jahr rund 6 Milliarden Dollar für Inhalte aus – vor allem geliehenes Geld. Firmenchef Reed Hastings betonte, man sehe sich in der Strategie bestätigt und werde weiter investieren. Bei einer Serie wie „Stranger Things“ müsse man zwar viel Geld vorschießen, sie spiele es jedoch über einen langen Zeitraum wieder ein.

Von dpa und Nina May / RND