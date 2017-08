Showstart von „Schlag den Henssler“ verschoben

Berlin. Wegen eines Muskelfaserrisses muss ProSieben-Neuzugang Steffen Henssler (44) seine Premiere bei dem Münchner Privatsender verschieben. Die Show „Schlag den Henssler“ werde nicht am 2. September, sondern nun live am 30. September ausgestrahlt, teilte ProSieben am Freitag mit.

„Das ist wirklich sehr ärgerlich“, sagte der Hamburger TV-Koch Henssler nach ProSieben-Angaben über seine Verletzung. „Ich habe mir beim Training einen Muskelfaserriss mit Einblutung im Oberschenkel zugezogen und bin von meinem Arzt zu einer Zwangspause verdonnert worden.“

Er komme sich vor wie ein Boxer, der lange auf einen großen Kampf hinarbeite und dann kurz vorher zwangspausieren müsse, fügte Henssler hinzu. „Aber macht Euch darauf gefasst: Bis Ende September werde ich wieder fit sein.“ Die Tickets für die TV-Show am 2. September behalten laut ProSieben ihre Gültigkeit für den 30. September.

Henssler war zuletzt für den Kölner ProSieben-Rivalen Vox im Dienst und produzierte dort die Show „Grill den Henssler“, von der noch drei Ausgaben bis zum 3. September zu sehen sind.

Dreifacher Abschied von Henssler

Fliegender Wechsel für TV-Koch Steffen Henssler: Von diesem Sonntag (20.15 Uhr) an sendet Vox im Wochenrhythmus die drei Abschiedsausgaben der recht populär gewordenen TV-Reihe „Grill den Henssler“, wie der Kölner Privatsender am Dienstag mitteilte. Der 44-jährige Hamburger wird darin in bewährter Form wieder Kochduelle gegen prominente Zeitgenossen bestreiten. Am 3. September ist das letzte Sommer-Special mit ihm auf Vox zu sehen.

Von RND/dpa