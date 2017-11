Federer bleibt bei ATP-WM ungeschlagen - Sieg über Cilic

London. Federer blieb durch den Sieg bei seiner 15. Teilnahme an der Tennis-WM in der Gruppenphase zum zehnten Mal ungeschlagen. Für das Halbfinale war er bereits vor dem Match qualifiziert, Cilic hatte keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Am Samstag trifft Federer in der Vorschlussrunde auf den Zweitplatzierten der Gruppe A. Gegner wird entweder der Belgier David Goffin oder Dominic Thiem aus Österreich sein. Die beiden Profis spielen in ihrem Duell am Freitag aus, wer in die Runde der letzten Vier einzieht.

Für den Abend ist in der Federer-Gruppe B die Partie zwischen Alexander Zverev, Deutschlands bestem Tennisspieler, und dem US-Amerikaner Jack Sock angesetzt. Der Sieger dieses Spiels trifft am Samstag im Halbfinale auf Grigor Dimitrow aus Bulgarien, der bereits als Sieger der Gruppe A feststeht.

dpa