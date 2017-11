Zhuhai. Der 29-Jährigen reichte einen Tag nach ihrem Geburtstag bereits ein Satzgewinn, um bei der WTA Elite Trophy in China in der Runde der letzten Vier vorzustoßen. Auf wen sie dort trifft, ergibt eine Auslosung im Laufe des Tages.

In ihrem ersten Gruppenspiel hatte sich Görges gegen die Slowakin Magdalena Rybarikov durchgesetzt, die wiederum Mladenovic bezwang. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber schied am Donnerstag bei dem Turnier in Zhuhai nach zwei Niederlagen aus.

dpa