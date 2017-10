Der deutsche NBA-Spieler Dennis Schröder hat sich zu seiner jüngsten Festnahme geäußert.

Der 24-jährige Aufbauspieler der Atlanta Hawks, der am Freitagmorgen in einem Vorort von Atlanta festgenommen wurde, erklärte in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit dem Vorfall, dass er aus den Geschehnissen lernen will.