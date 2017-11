Russland geht von Olympia-Teilnahme in Südkorea aus

Moskau. "Die Disqualifikation unserer Skilangläufer darf kein negativer Präzedenzfall für die Teilnahme der russischen Mannschaft werden", sagte Sportminister Pawel Kolobkow der Agentur R-Sport in Moskau.

Das Internationale Olympische Komitee hatte den russischen Ski-Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow und seinen Teamkollegen Jewgeni Below am Mittwoch lebenslang für alle IOC-Wettbewerbe gesperrt. Ihnen wird Doping bei den Winterspielen 2014 in Sotschi vorgeworfen. Legkow wurden die olympische Goldmedaille über 50 Kilometer und Silber mit der russischen Staffel aberkannt.

Kolobkow sagte, Legkow habe ihm in einem Telefonat beteuert, dass er nie verbotene Substanzen verwendet habe. Sergej Krjanin, Vizepräsident des Skilanglauf-Verbandes, meinte, es gebe keine konkreten Beweise gegen Legkow und Below.

"Das ist alles Stuss", sagte er. Krjanin witterte eine politisch motivierte Kampagne gegen Russland. Der Chef des Nationalen Olympischen Komitees, Alexander Schukow, sicherte den Athleten Unterstützung bei einer Klage gegen die lebenslange Sperre zu.

Indes hat der deutsche Anwalt Legkow hat das Internationale Olympische Komitee heftig kritisiert. Aus Sicht des Juristen Christof Wieschemann seien Beweismittel und Expertisen vom IOC einfach ignoriert worden. "Das Urteil stand fest, bevor wir den Gerichtssaal betreten haben. Das ist doch ein politisches Urteil!", sagte Wieschemann der Deutschen Presse-Agentur.

Nun geht der Fall erneut vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. "Wir legen heute Berufung beim CAS ein", kündigte Wieschemann an. Das Urteil des IOC sei "überhaupt nicht wasserdicht", kritisierte der 55 Jahre alte Jurist aus Bochum. "Es gibt beim IOC tatsächlich beteiligte Personen, die sich morgens nicht mehr im Spiegel anschauen können."

Der Anwalt begründet diese harschen Vorwürfe: "Der vom IOC beauftragte forensische Experte hat gesagt: Es gibt überhaupt keine Beweise für die Manipulation der Proben dieses Athleten. McLaren sagt, ich habe keine Erkenntnisse über die individuelle Schuld, und auch die vorliegenden Dokumente liefern sie nicht", sagte Wieschemann der dpa. "Und was macht das IOC? Es sagt: Wir verurteilen dich trotzdem."

