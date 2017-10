Sarasota: Deutschland-Achter gewinnt WM-Finale

Sarasota. Am letzten Tag der Titelkämpfe in Sarasota (Florida) verwies die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) in einem packenden Endlauf die Konkurrenten aus den USA und Italien mit einer halben Bootlänge Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Der 12. Sieg im 12. Saisonrennen beendete eine Serie von zuletzt vier zweiten Rängen bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2016 von Rio.

Gold für den Achter blieb das einzige Edelmetall der Deutschen in den 14 olympischen Bootsklassen. Keiner der anderen fünf DRV-Finalisten schaffte den Sprung auf das Siegerpodest. Der 21 Jahre alte WM-Debütant Tim Ole Naske aus Hamburg wurde im Einer-Endlauf Sechster. Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung blieb auch der Frauen-Doppelvierer ohne Medaille. Eine ähnlich dürftige Bilanz für die DRV-Flotte gab es zuletzt 2008 in Peking mit nur jeweils einmal Silber und Bronze.

Von RND/dpa