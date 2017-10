Vettel mit erster Japan-Bestzeit vor Hamilton

Suzuka. WM-Spitzenreiter Hamilton war in seinem Mercedes 0,211 Sekunden langsamer. Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo wurde auf dem 5,807 Kilometer langen Kurs Dritter. Nico Hülkenberg landete in seinem Renault auf Position acht, Sauber-Pilot Pascal Wehrlein kam nicht über Platz 19 hinaus. Kurz vor dem Ende der eineinhalbstündigen Einheit kamen die Wagen bei einsetzendem Regen an die Boxen zurück.

Vor dem fünftletzten Grand Prix dieser Saison am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) hat Vettel 34 Punkte Rückstand auf Hamilton. Der Heppenheimer konnte in Suzuka schon viermal gewinnen, der britische WM-Führende war bislang zweimal erfolgreich.

dpa