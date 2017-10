Flugakrobatik unterm Hallendach

Kiel. Nach dem Opening mit Feuerwerk und Lasershow erwartet die Besucher an zwei Tagen ein kurzweiliges Vier-Stunden-Programm mit Spannung und erstklassiger Unterhaltung. Nur in Kiel gehen die Freestyler fünfmal pro Abend auf einer der größten mobilen Rampenanlagen Europas mit ihren akrobatischen Sprüngen an den Start. Die Zuschauer bestimmen durch die Lautstärke ihres Beifall den jeweiligen Tagessieger.

100 Lkw-Ladungen Lehm für die Strecke

Für die Supercross-Rennen werden an vier Aufbautagen mehr als 100 Lkw-Ladungen Lehm in der Sparkassen-Arena zu einer Cross-Strecke verarbeitet. In der gigantischen Sandkiste werden die Rennen dann in vier verschiedenen Kategorien ausgetragen. In der großen Klasse SX1 sind die Maschinen mit 125 bis 500 ccm am Start – gesucht wird der „König von Kiel“. In der SX2-Klasse gehen die 100- bis 250-ccm-Maschinen ins Rennen um den Titel „Prinz von Kiel“, und in der SX3 fahren die Junioren mit ihren 80- bis 85-ccm-Motorrädern den Sieger „Youngster von Kiel“ aus. Zudem stehen beim Kids-Race (bis 65 ccm) die Motocross-Nachwuchstalente vor einer großen Kulisse im Rampenlicht.

Karten ab sofort erhältlich

Karten sind ab 35,99 Euro erhältlich im Ticketcenter der Sparkassen-Arena, in allen famila-Märkten, unter der Hotline 0431/98<VG>210<VG>226, im Internet unter www.sparkassen-arena-kiel.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder erhalten 30 Prozent Rabatt, famila-Kunden bekommen zehn Prozent Nachlass und KN-Abonnenten eine Ermäßigung von 3,00 Euro. Für ADAC-Mitglieder wird in den ADAC-Geschäftsstellen ein Zwölf-Prozent-Rabatt angeboten.

Internet: www.jump-and-race.de