Julia Görges krönt starke Tennis-Saison

Zhuhai. Nach dem größten Turniererfolg ihrer Karriere gab es für die Bad Oldesloerin Julia Görges ein Küsschen von Steffi Graf. „Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Es ist unbeschreiblich, was in den letzten Wochen passiert ist“, sagte die 29-Jährige. „Ich kann mir kein besseres Ende der Saison vorstellen.“

Deutschlands derzeit stärkste Tennisspielerin setzte sich am Sonntag hochverdient im Finale der B-Weltmeisterschaft 7:5, 6:1 gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe durch. Die frühere Weltklassespielerin Graf war als Turnierbotschafterin Zeugin des starken Auftritts der Schleswig-Holsteinerin. „Sie hat in den letzten Wochen ganz tolles Tennis gezeigt“, lobte Steffi Graf die Norddeutsche.

Boris Becker gratulierte über Twitter

Vandeweghe sorgte im chinesischen Zhuhai nur zu Beginn für Probleme. Sie ließ im ersten Satz beim Stand von 3:5 aber ein Break von Julia Görges zu und verlor anschließend die Kontrolle über das Match. „Hammergeil Team Jule!!! More to come“, twitterte Barbara Rittner‏, die Chefin im deutschen Damen-Tennis. Auch Boris Becker gratulierte auf diesem Kanal: „Sagenhaft Mädchen“, schrieb er.

Görges' Auftritt bei der mit 2,28 Millionen US-Dollar dotierten B-Weltmeisterschaft war tatsächlich beeindruckend: Ohne Satzverlust gewann sie jedes ihrer vier Duelle, holte sich erstmals in ihrer Karriere zwei Turnier-Trophäen in Folge und beendete die Saison mit einer Serie von neun gewonnen Matches. Letztmals blieb sie 2011 so lange ungeschlagen.

Görges klettert in der Weltrangliste auf Platz 14

Durch den Erfolg gegen die Zwölfte der Weltrangliste wird Görges in dem Ranking von Platz 18 auf 14 klettern. Das ist ihre beste Platzierung bislang. Der Triumph im Finale der WTA Elite Trophy war zugleich der vierte Turniersieg ihrer Karriere. An dem Wettbewerb hatten die zwölf Spielerinnen teilgenommen, die zum Saisonfinale im Jahresranking auf den Plätzen neun bis zwanzig standen.

Für Görges war es die erste Teilnahme. Erst durch den Sieg bei dem Turnier in Moskau Ende Oktober hatte sie sich für die Endrunde qualifiziert und musste einen geplanten Urlaub in Dubai absagen. Vor Moskau hatte sie sechseinhalb Jahre kein Turnier gewonnen, in diesem Jahr allerdings konstant gespielt und schon drei Endspiele erreicht. Während dieser Saison gelangen ihr mehr als 400 Asse.

„Es ist schon mein bestes Tennis meiner Karriere“, gab Görges zu. „Ich freue mich auf jeden Fall schon auf 2018.“ Sie hoffe, auch dann wieder bei dem Turnier in China dabei zu sein. Wenn sie allerdings so weiterspielt, könnte sich die Bad Oldesloerin sogar für die WTA Finals in Singapur qualifizieren, wo in diesem Jahr die Dänin Caroline Wozniacki gewann. In Singapur dürfen die acht Top-Spielerinnen des Jahres antreten.

Von dpa