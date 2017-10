Kiel/Barcelona. Dort blieb er sechs Jahre lang. In dieser Zeit feierten die Kieler fünf Meisterschaften, zwei Pokalsiege und konnten zwei Mal die Champions League gewinnen. Bei den Ungarn spielte Pálmarsson seit 2015 und konnte dort zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege feiern. Für die isländische Nationalmannschaft nahm er an drei Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen in London 2012 teil.

Von KN-online