Bad Oldesloe/Moskau. Die Hamburgerin Carina Witthöft zog beim WTA-Turnier in Luxemburg ins Viertelfinale ein. Die 22-Jährige setzte sich bei der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen Ewgenija Rodina aus Russland 6:2, 6:3 durch. Nächste Gegnerin der Norddeutschen ist die an Position zwei gesetzte Niederländerin Kiki Bertens oder Andrea Petkovic aus Darmstadt. Die topgesetzte ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber aus Kiel war schon in der ersten Runde gescheitert.