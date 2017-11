Kampf der Eagles wird nicht belohnt

Kiel. „Wir haben die Partie genossen und am Limit gespielt“, sagte Eagles-Trainer Dirk Severloh. Schon nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber ihre Zielvorstellung erreicht. Den ersten Satz gewannen die Eagles mit 25:22. Die Halle kochte, die Kieler Fans peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Den zweiten Satz konnten die Solinger jedoch mit 25:19 für sich entscheiden. Es folgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem jeweils glücklicheren Ende für die Gäste. „Mein Team hat dem Publikum eine tolle Show geboten. In den letzten beiden Sätzen haben die Bergischen Volleys ihre ganze Erfahrung ausgespielt“, so Severloh.