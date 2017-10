Kielerin Frieda Hämmerling rudert bei WM

Sarasota/Kiel.. Das deutsche Boot mit Daniela Schultze, Charlotte Reinhardt, Frauke Hundeling und Schlagfrau Frieda Hämmerling konnte die USA und Australien dabei auf die Plätze fünf und sechs verweisen. „Die ersten drei Boote waren einfach zu stark für uns am heutigen Tage, aber der vierte Platz bei dieser WM ist schon ein toller Erfolg für uns. Es ist zwar ärgerlich, aber enttäuscht sind wir nicht. Unser primäres Ziel war es, die Boote aus den USA und Australien hinter uns zu lassen – der Plan ist voll aufgegangen. Wir haben uns im Laufe des Rennens gesteigert und unser Ziel erreicht“, konstatiert Frieda Hämmerling gegenüber den Kieler Nachrichten. Jetzt freut sich die 20-Jährige auf die anstehende Abschlussfeier am morgigen Sonntag und danach verabschiedet sich die Kielerin in den wohlverdienten Urlaub. „Ich freue mich schon auf die freien Tage und auf den bevorstehenden Urlaub. Ich fliege für zwei Wochen in die Karibik auf die Bahamas“, erzählt Hämmerling mit lächelnder Stimme.

Von Andrè Haase