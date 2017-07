Kühler Kopf und viel Konstanz

Kiel. „Wie immer wird es darauf ankommen, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Prozesse auf dem Wasser einfach zu halten und sich jeden Tag an andere Wetterbedingungen anzupassen“, fasst Susann Beucke die Erfolgsformel zusammen. Die 26-Jährige aus Strande kennt das Revier in- und auswendig, gewann mit Steuerfrau Tina Lutz 2016 die Kieler Woche und erreichte in diesem Jahr auf Platz vier das beste deutsche Ergebnis. „Wir haben nach der Kieler Woche speziell bei Starkwind trainiert und sind da jetzt sicherer“, erklärt Beucke, die sich freut, „dass alle Konkurrenten und Freunde, die wir normal auf anderen Kontinenten sehen, bei uns zu Hause willkommen heißen dürfen“.

Auch bei den 49ern wollen die deutschen Crews vom Heimvorteil profitieren. „Wir haben in den letzten Wochen viel trainiert, gemeinsam mit Erik und Thommy (Heil/Plößel, d. Red.), und echte Fortschritte gemacht“, sagt Max Boehme, der mit Steuermann Justus Schmidt 2015 Europameister wurde. Nach der verlorenen Olympia-Ausscheidung hatte er das Segelpensum heruntergefahren. „Wir haben individuell viel im Kraftraum gearbeitet, aber das Spezifische am Segeln kannst du im Kraftraum nicht trainieren. Uns fehlen Wasserstunden“, so der Kieler weiter. Dennoch glauben Schmidt/Boehme, in der Spitze mitfahren zu können.

Für den 25-Jährigen zählen vor allem die beiden britischen Teams James Peters/Fynn Sterritt und Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell zu den Favoriten, auch die Spanier Diego Botin/Iago Lopez und die polnischen Crews wie Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski könnten seiner Meinung nach vorne mit dabei sein. „Bei der Kieler Woche waren auch die Australier sehr stark und die Phillips-Brüder kamen mit viel Wind gut klar. Ich denke, es werden wieder die üblichen Verdächtigen vorne sein.“ Der brasilianischen Segellegende Robert Scheidt und seinem Vorschoter Gabriel Borges traut er den Gesamtsieg eher nicht zu. „Sie können immer mal vorne fahren. Aber in Kiel ist es immer bis zum letzten Tag offen, daher ist Konstanz sehr wichtig“, sagt Boehme. Für Spannung bis zum Finale am 4. August scheint also gesorgt.