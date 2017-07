EHF plant Reform der Champions League

Kiel. Im Herbst wird die EHF die Fernseh- und Marketingrechte für Europameisterschaften und Königsklasse für den Zeitraum 2020 bis 2030 gebündelt ausschreiben. In Deutschland gibt es Gegenwind: Für die durch die Belastung von Bundesliga, DHB-Pokal und einer bislang ohnehin aufgeblähten Champions League mit bis zu 20 Vereinen strapazierten Vereine würde das neue Format mit allein 22 „Gruppenspielen“ eine Mehrbelastung von bis zu sechs Partien pro Saison bedeuten.

Sowohl in den Gremien der EHF als auch bei der EPHLA (European Professional Handball Leagues Association) wurden die Pläne, bereits diskutiert, die von der Vertretung der europäischen Spitzenvereine „Forum Club Handball“ forciert werden. Nach Informationen der Kieler Nachrichten haben die europäischen Top-Klubs bereits ab 2018 alle Vermarktungsrechte beim „Forum Club Handball“ (FCH) gebündelt. EHF und FCH wollen dann eine gemeinsame Marketingagentur gründen. Als einer der Verhandlungsführer des FCH gegenüber der EHF fungiert Thorsten Storm, Geschäftsführer des THW Kiel.

Thorsten Storm: Hohe Belastung in Deutschland

Storm verteidigt die Reform, die langfristig 16 Mannschaften in einer Top-Liga sowie eine „Zweite Liga“ mit 24 Teams inklusive Auf- und Abstiegsregelung umfassen könnte, trotz der drohenden Mehrbelastung für die Vereine. „In dieser möglichen neuen Liga, die aktuell bei der EHF mit den Top-Klubs diskutiert wird, sollen ganzjährig die zwölf Besten der Besten spielen, und nur so kann dieses Premium-Produkt große Medien, Sponsoren und neue Fans in ganz Europa anziehen. Wir brauchen eine Lösung für Deutschland. Durch die starke Bundesliga haben wir in Deutschland einen Sonderfall und natürlich für die Nationalspieler schon jetzt eine zu hohe Belastung.“

Eine Befreiung der Nationalspieler der Champions-League-Klubs von Quali-Spielen wird an anderer Stelle ebenso diskutiert wie eine Befreiung der international aktiven Klubs von den ersten Runden im DHB-Pokal.

HBL wird im Umfang nicht reduziert

Einer Reduzierung der Handball-Bundesliga (HBL) erteilen die Verantwortlichen indes eine kategorische Abfuhr. „An einer vitalen Königsklasse sind wir interessiert. Nicht an einer weiteren Ausdehnung des Spielplans. Die Spieler pfeifen so schon auf dem letzten Loch. Aber wir werden keine Mehrheit finden, die Bundesliga zu verkleinern“, sagt HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. HBL-Präsident Uwe Schwenker ergänzt: „Eine Reduzierung der Bundesliga ist für mich nicht vorstellbar.“

Bislang werden pro Saison 3,58 Millionen Euro an die Vereine in der Königsklasse ausgeschüttet, der Gewinner streicht am Ende 665000 Euro ein. Gerüchten zufolge liegt ein Angebot über eine Verdoppelung der Prämien bei der EHF auf dem Tisch.

Hat IMG Interesse an Vermarktungsrechten?

Interesse zeigt nach Informationen der Kieler Nachrichten auch die internationale Sportmarketing-Agentur IMG. Die hat für 380 Millionen Euro ab 2016 für zehn Jahre die Vermarktungsrechte an der Euroleague im Basketball erworben.