Zahn-Operation bei Kreisläufer Wiencek

Berlin. Europameister Deutschland trifft am Sonnabend in Magdeburg und am Sonntag in Berlin auf Spanien, den Finalgegner von der EM in Polen 2016. Wienceks gebrochener Schneidezahn war nicht mehr zu retten und wurde mittlerweile ersetzt. Der gebürtige Duisburger ist erst einmal bis zum kommenden Montag, also über das Länderspielwochenende hinaus, krank geschrieben. Auch der Einsatz des Nationalspielers im THW-Trikot im Bundesliga-Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen am Donnerstag, 2. November, ist noch nicht gesichert. THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries sagte: „Man muss abwarten wie sich der Heilungsprozess entwickelt. Patrick muss auf jeden Fall mit einer neu anzufertigenden speziellen Schutzspange spielen.“