Zebras in Dithmarschen in Torlaune

Albersdorf. 350 Zuschauer in der ausverkauften Albersdorfer Großturnhalle erlebten einen unterhaltsamen Abend, an dem sich die Kieler Pokalsieger in Torlaune präsentierten. Besonders großen Torhunger hatten die Kieler Neuzugänge mitgebracht. Linksaußen Emil Frend Öfors erzielte sieben Treffer. Miha Zarabec, der auf der Spielmacher-Position den Langzeitverletzten Domagoj Duvnjak vertrat, war sechsmal erfolgreich – darunter zwei Siebenmeter.

Neben Duvnjak fehlten auch Raul Santos (Knorpelschaden) sowie der angeschlagene René Toft Hansen (Rekonvaleszenz nach Schambeinentzündung). Trotz der Vorbereitungsstrapazen der vergangenen Wochen legten die Zebras gegen die Dithmarschen-Auswahl, formiert aus Akteuren der beiden Oberligisten HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve und HSG Marne/Brunsbüttel sowie des Landesligisten TSV Büsum, ein hohes Tempo vor. Besonders nach der Pause rollte ein Gegenstoß nach dem anderen auf das Dithmarscher Tor, ehe die Akteure von THW-Coach Alfred Gislason auch in die Trickkiste griffen, Frend Öfors per Dreher zum 35:13 traf, Neuzugang Ole Rahmel den Schweden per Kempa-Pass zum 38:15 bediente.

Nächster Test: Am Dienstag (19 Uhr, Holstenhalle) trifft der THW Kiel in Neumünster auf den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt.

THW Kiel: Wolff, Landin; Firnhaber 1, Weinhold 2, Dissinger 1, Wiencek 2, Ekberg 6, Zeitz 2, Frend Öfors 7, Rahmel 3, Dahmke 5, Zarabec 6/2, Vujin 3, Bilyk 2, Nilsson 3.