Zebras testen am Dienstag die SG in Neumünster

Kiel. „In einem solchen Spiel sieht man schon etwas besser, wo man steht“, sagt THW-Trainer Alfred Gislason vor dem Testspiel in den Holstenhallen.

Montagmorgen, 9 Uhr: Zwei Tage nach dem Dithmarschen-Ausflug müssen die Kieler Profis im Stadion der Kieler Uni schon wieder an ihre Schmerzgrenze gehen. Hier übt sich Linksaußen Rune Dahmke im Stakkato über den Mini-Hürden. Da fliegt Torhüter-Schwergewicht Andreas Wolff mit seinen 110 Kilogramm in bester Weitspringer-Manier durch die Hula-Hoop-Reifen. Und gemeinsam „fressen“ die Ballkünstler des Kieler Rekordmeisters Runde um Runde im Stadion an der Olshausenstraße. Unzufrieden blickt der isländische Chefcoach, dem ein stets erbarmungsloser Vorbereitungs-Sommer als Ruf vorauseilt, nicht drein, lobt besonders auch seine drei Neuzugänge: „Ole Rahmel und Emil Frend Öfors sind auf Außen schon gut reingekommen, und beide zeigen in der Abwehr eine große Qualität. Und Miha Zarabec wird eine Riesenbereicherung sein.“

Genau wie Flensburg auch, so Gislason, habe man allerdings noch nicht so viel mit dem Handball trainiert. Flensburgs neuer Trainer Maik Machulla bestätigt das: „Die erste Woche der Vorbereitung lief absolut nach Plan. Wir haben viel Augenmerk auf das athletische Training gelegt. Wir sind da, wo wir sein wollten zum jetzigen Zeitpunkt. Ich erwarte den THW Kiel an selber Stelle der Vorbereitung und somit in ähnlicher körperlicher Verfassung wie unsere Spieler“, sagt der 40-Jährige, der das Traineramt bei der SG von Ljubomir Vranjes (Telekom Veszprem und ungarischer Natonalcoach) übernommen hatte. Ein „richtiges Derby-Feuer“ erwartet Machulla indes noch nicht. „Das wird vermutlich nicht entfacht werden, denn wir sind ja schließlich noch in der Vorbereitung auf die neue Saison. Aber zur bestmöglichen Vorbereitung wollen wir uns auch mit den besten Mannschaften messen, und somit freuen wir uns auf den ersten Vergleich mit dem THW.“