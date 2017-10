Zehn Zebras im Länderspiel-Einsatz

Kiel. Eine herzliche Begrüßung: Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel umarmten sich Bundestrainer Christian Prokop und THW-Linksaußen Rune Dahmke herzlich. Für den Lehrgang der Nationalmannschaft im Hinblick auf das Länderspiel-Doppel gegen Spanien am Sonnabend (14.15 Uhr, Magdeburg) und Sonntag (14.30 Uhr, Berlin) sowie auf die Europameisterschaft im Januar in Kroatien, der am Montag in Berlin begonnen hat, hatte Prokop den 24-jährigen Europameister nicht berücksichtigt. Insgesamt sind in dieser Woche zehn Zebras vom deutschen Rekordmeister im Länderspieleinsatz.

Für die Spiele gegen EM-Finalgegner Spanien setzt der Coach des Deutschen Handballbundes auf die Zebras Andreas Wolff, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold. In Wien kommt es am Donnerstag und Sonnabend gleich zweimal zum internen THW-Duell zwischen Marko Vujin (Serbien) und dem mit Österreich ebenfalls für die EM qualifizierten Nikola Bilyk.

Slowenien mit Miha Zarabec trifft – auch am Donnerstag und Sonnabend – in Ljubljana und Zagreb zweimal auf Kroatien, während die Schweden mit den Kielern Lukas Nilsson und Niclas Ekberg zwei Testspiele auf Island bestreiten. Neben Niklas Landin freut sich auch René Toft Hansen auf die „Golden League“ mit drei Länderspielen gegen Norwegen (Donnerstag, Brøndby), Polen (Sonnabend, Aarhus) und Frankreich (Sonntag, Herning).

„René ist zum ersten Mal seit der WM wieder dabei, das gibt uns enorme Physis in der Abwehr“, sagte Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen. „Ich bin gespannt auf den neuen Trainer. Wir kennen uns schon aus Viborg“, so Toft Hansen vor seiner Abreise nach Dänemark. „Die Bundesligaspieler werden nur zwei der drei Partien absolvieren.“