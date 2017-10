Es ist wieder Derby-Zeit

Kiel. "Wir freuen uns auf das Spiel, auf eine volle Halle und eine tolle Atmosphäre wie bei jedem Derby", sagt Alfred Gislason. Dann ist es beim THW-Coach aber auch wieder vorbei mit der – für isländische Verhältnisse – Gefühlsduselei. "Wir brauchen mindestens die gleiche Leistung wie in Veszprém, um gegen Flensburg bestehen zu können." Rumms. Ein klarer Auftrag an die Mannschaft, die gegen Göppingen ihren Aufwärtstrend zwar insgesamt bestätigte, sich aber mit Problemen plagte und nicht vollends überzeugen konnte. "Flensburg wird ein ganz anderes Spiel", sagt Nikola Bilyk, mit 20 Lenzen nach der vergangenen Spielzeit und fünf Duellen schon ein alter Derby-Hase. "Das wird heißer, intensiver, härter. Wir müssen auf jeden Fall besser in die Partie starten als am Donnerstag", fügte der Österreicher hinzu, dem sein Coach bescheinigte, "schwer im Kommen" zu sein.

"Ein Derby ist immer besonders. Und noch besonderer ist das erste der Saison", sagt THW-Linkshänder Marko Vujin. "Wir müssen unsere Sache richtig gut machen, kämpfen und stark spielen." Die letzten Spiele, auch der teilweise rumpelige Erfolg gegen Frisch Auf sei gut für das Selbstvertrauen gewesen. "Wir sind viel besser in Tritt als noch vor ein paar Wochen. Wir sind immer noch in einer schwierigen Situation, aber ich habe schon oft zu den Jungs gesagt: Von hier aus können wir eine große Serie starten", erklärte der Serbe weiter.

Für eine große Serie braucht es große Siege in großen Spielen, der Derby-Sonntag bietet die perfekte Gelegenheit. "Am Abend schließt man so langsam mit dem Bundesliga-Spiel ab, dann kommt auch die Vorfreude auf das Derby", sagte Ole Rahmel direkt nach der Partie am Donnerstag. Der Neuzugang vom HC Erlangen erklärte, sich (natürlich) schon vor seiner Ankunft in Kiel mit Spielen wie dem Landesderby beschäftigt zu haben. "THW gegen SG ist eins der Spiele, die du in anderen Vereinen einfach nicht hast, das ist die Mutter aller Derbys", sagte der auf Norderney aufgewachsene Rechtsaußen. "Dafür musst du halt in Flensburg oder Kiel spielen – und ich spiele lieber in Kiel."