Zebras empfangen stabilen TBV Lemgo

Kiel. „Wenn man die ganze Saison sieht, sind wir sehr stabil, haben gute Spiele gemacht und stehen in der Tabelle gut da“, sagt Fabian van Olphen. Zur ostwestfälischen Stabilität trägt der Niederländer einen gehörigen Teil bei, der erfahrene Bundesliga-Recke und Abwehrspezialist wechselte im Sommer nach elf Jahren beim SC Magdeburg nach Lemgo, verlieh dem TBV gemeinsam mit Isaias Guardiola, Neuzugang vom HC Erlangen, deutlich mehr Kompaktheit.

„Wir haben mit Ausnahme vom Spiel in Berlin immer wenig Gegentore kassiert, decken gut und haben gute Torhüter – das ist die Basis“, erklärt van Olphen, der in Magdeburg in den vergangenen zwei Jahren nur noch wenig Einsatzzeiten bekam. In Lemgo zählt der 36-Jährige zum Stammpersonal und darf auch offensiv im linken Rückraum ran. „Das war natürlich ein Grund für den Wechsel“, erklärt „Tulpe“, der seit 2004 insgesamt 410 Bundesligaspiele absolvierte. „Ich fühlte mich noch nicht so, dass ich aufhören muss, habe immer noch Spaß am Handball und bin gesund“, sagt van Olphen. Mit dem TBV kann der Niederländer in Kiel befreit aufspielen.

Im Lager der Zebras stehen die Vorzeichen anders. „Die Enttäuschung vom Celje-Spiel ist noch nicht ganz verdaut, ich hoffe, dass Wiedergutmachung angesagt ist“, sagt THW-Trainer Alfred Gislason, der vor dem Gast Respekt hat. „Lemgo macht einen sehr guten Eindruck, das hat man zuletzt auch in Flensburg gesehen. Sie spielen guten Handball, sind in erster und zweiter Welle sehr gefährlich.“ Der Isländer legte es im Training der vergangenen Tage vor allem darauf an, seiner Mannschaft die Lockerheit zurückzugeben. „Vor allem die Jungen machen sich das Leben unheimlich schwer, machen sich selbst zu viel Druck“, sagt Gislason, der neben den drei Verletzten Domagoj Duvnjak, Raul Santos und Steffen Weinhold auch um Mittwoch-Geburtstagskind Christian Dissinger bangt. „Er hat seit dem Brest-Spiel Probleme mit seinem Knie, wir werden beim Aufwärmen entscheiden, ob er spielen kann.“