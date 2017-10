Gislason trotzt Niederlagen

Alfred Gislason denkt nicht ans Aufhören: "Ich habe 21 Jahre als Trainer und davor fünf Jahre als Spieler in der Bundesliga auf dem Buckel. Ich habe schon vieles miterlebt", sagte der Trainer des Handball-Bundesligisten THW Kiel am Sonntag in der Sendung "Kretzschmar - der Handball Talk" auf Sky.