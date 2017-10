Und täglich grüßt die Krise

Kiel. Kurios, spektakulär war das Pokalspiel an der Leine allemal, sah einen in den ersten Minuten völlig indisponierten Rekordpokalsieger, aber auch ein Schiedsrichter-Gespann, das eine neue Unparteiischen-Diskussion im Handball entfachen könnte. „Was haben wir angestellt, dass wir so bestraft werden? Wie sonst soll man sich die Leistungen erklären? In der Bundesliga habe ich in dieser Saison nur gegen Erlangen eine starke Leistung der Unparteiischen gesehen“, sagte THW-Trainer Alfred Gislason am Donnerstag gegenüber KN-online – nach der Analyse der Videobilder vom Mittwoch.

Was war passiert? Veszprem, Flensburg – die Kieler Leistungskurve zeigte zuletzt eindrucksvoll nach oben. Dann kam Hannover, und man fühlte sich unweigerlich an Bill Murray und „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert, sehnte das erlösende Weckerklingeln herbei. Dennoch war auch Ex-Zebra Ilija Brozovic auf Seiten der Hannoveraner beim 8:0-Zwischenstand bewusst: „Ich wusste auch beim 8:0, dass es nicht so weitergehen würde. Nicht gegen Kiel.“

„Die Dummheit am Anfang im Angriff war kaum zu übertreffen. So dürfen wir nicht anfangen. Es fehlte uns Beweglichkeit und Schnelligkeit in der Abwehr“, so Gislason. Für ihn nur eine Seite der ernüchternden Wahrheit dieses Pokal-Ausscheidens, das durch das zeitgleiche aus der SG Flensburg-Handewitt zur Folge hat, dass zum ersten Mal seit 2010 keiner der beiden Nordrivalen beim Final Four vertreten sein wird.

Status als Elitekader

Die andere Seite trug den Namen Christoph Immel und Ronald Klein, stammt aus Tönisvorst und Ratingen, genießt den Status als Elitekader des Deutschen Handballbundes, für den das Gespann bereits 572 Spiele absolviert hat. „Ja, wir haben die Chancen und müssen selbst die Tore machen. Aber sind wir jetzt Freiwild für die Schiedsrichter?“, fragt sich Gislason. Was er meint, sind in der Tat kaum nachvollziehbare Entscheidungen schon bis zum 8:0 nach zehn Minuten. Miha Zarabec wurde ein Tor abgepfiffen, Patrick Wiencek auf dem Weg zum 1:2 ein Siebenmeter verwehrt.

Als Steffen Weinhold frei durch war zum Tor, ahndeten Immel und Klein indes ein fragwürdiges Stürmerfoul gegen Wiencek und sorgten später für Gelächter auf den Rängen, als sie bei einem vermeintlichen „Rückpass“ von Niclas Ekberg zu Andreas Wolff auf Freiwurf für Hannover entschieden. „Vier Fehler von uns, vier von den Schiedsrichtern, und dann steht es 0:8“, so Gislason, dem Burgdorf-Geschäftsführer Benjamin Chatton sofort nach Spielende zur Seite sprang, im Triumph Größe bewies: „Als Sieger lässt sich das sicher leichter formulieren: In unserer Sportart nehmen die Schiedsrichter leider massiv Einfluss auf das Ergebnis. Zum Schluss gab es vier, fünf Entscheidungen, egal ob für oder gegen uns, die hätten anders ausfallen müssen.“