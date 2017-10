Wiencek: „Wir müssen abliefern“

Kiel/Berlin. Die Bilanz der Kieler ist vor dem Gastspiel in der voraussichtlich mit 9000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle am Prenzlauer Berg glänzend. Erst viermal in 38 Begegnungen verließ der THW als Verlierer das Feld. Die letzte Pleite (23:26) datiert vom 19. September 2010. Die anderen drei – damals noch gegen die Reinickendorfer Füchse – liegen weit zurück in den Achtziger Jahren. Dennoch, Berlin sei ein „,Alles oder nichts’-Spiel. Wir müssen abliefern und gewinnen“, weiß THW-Abwehrchef Patrick Wiencek, der sich ebenso wie seine Mitspieler am Mittwoch nach dem Pokal-Aus in Hannover geschockt zeigte.

Nach der fulminanten Aufholjagd verloren besonders junge Spieler wie der Schwede Lukas Nilsson in der Crunchtime den Kopf, das Team seine Stabilität. „Wir bräuchten vorne auch einen Christian Dissinger, aber der ist momentan eher ein Abwehrspezialist, hat überragend in der 3:2:1 gespielt, in der auch René Toft Hansen für uns entscheidend ist“, sagt THW-Coach Alfred Gislason, der Nilsson die Fehler und die Verantwortung für das Ausscheiden indes nicht anheften möchte: „Immerhin übernimmt er Verantwortung und hat Zug zum Tor.“ Auch der Österreicher Nikola Bilyk sei noch nicht wieder bei seinem Potenzial der Vorsaison angelangt, was Gislason insgesamt zu dem Fazit bringt: „Insgesamt ist das nicht die Schlagkraft, die der THW braucht.“ Über die verbliebenen Titelchancen wolle der Isländer nicht reden („ausbaufähig“), man könne vielmehr nur „von Spiel zu Spiel denken“. Gegen die eingespielten, erfahrenen Berliner mit dem erstarkten Steffen Fäth im Rückraum gebe es nun, so Gislason, vor allem eine Devise: „Um zu gewinnen, müssen wir ab Minute eins so spielen wie in Hannover ab der zehnten Minute. Wir dürfen uns nicht erlauben, Spiele zu verschlafen.“