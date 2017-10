Aus der Umklammerung befreit

Veszprém. Punkte nahm der THW Kiel aus Veszprém keine mit, dennoch hatte Coach Alfred Gislasonwenig Grund für Gram: „Wir haben zwischen der 30. und 40. Minute nicht gut gespielt, aber ich habe viel Positives gesehen – Steffen Weinhold hat ein starkes Spiel gemacht, Patrick Wiencek und Andi Wolff waren super, Darauf müssen wir jetzt weiter aufbauen.“ Linkshänder Weinhold („Wir hatten in den letzten fünf Minuten die Chance auf einen Punktgewinn“) könnte in den folgenden Wochen sinnbildlich für das Comeback des Bundesliga-Dinos raus aus der Umklammerung der Krise stehen. Er erzielte in Ungarn nicht nur drei der ersten vier Tore überhaupt sowie fünf weitere nach der Pause. Seine Aktionen, Impulse, Entscheidungen waren immer die wichtigen. Weinhold dirigierte mit wenig Gesten, harmonierte besonders mit Spielmacher Miha Zarabec.

Am Ende trauerten alle Kleinigkeiten hinterher. Dem vergebenen Siebenmeter von Niclas Ekberg oder einem Missverständnis zwischen dem Schweden und Zarabec in der 55. Minute. „Ärgerlich“, sagte Keeper Niklas Landin. „Ich hatte ein gutes Gefühl im Spiel, dann waren es einige Momente, einige Kleinigkeiten, die alles geändert haben. Trotzdem war es ein super Spiel in dieser Atmosphäre. Diese Härte und Aggression müssen wir jetzt in die Bundesliga bringen.“ „Wir trainieren viel besser, unser Ansatz ist, noch aggressiver zu sein, besser zu denken. Jeder Spieler zeigt jetzt mehr“, sagt Zarabec.

Nun folgt die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Frisch Auf Göppingen am Donnerstag (19 Uhr). Aber wird bei den Zebras auch Ruhe einkehren? Die Diskussionen um den Wechsel von Andreas Wolff zum polnischen Rekordmeister KS Vive Kielce jedenfalls halten an. Zu einem vorzeitigen Wechsel schon im kommenden Sommer meldete sich jetzt der niederländische Kielce-Präsident (und -Mäzen) Bertus Servaas zu Wort: „Wir werden uns beim THW Kiel nicht wegen eines früheren Wechsels melden, aber wir verbieten ihnen natürlich nicht, uns zu kontaktieren“, stellt Servaas auf der vereinseigenen Homepage klar. "Wir werden für einen vorzeitigen Wechsel kein Geld ausgeben“, heißt es weiter.

THW-Geschäftsführer Thorsten Storm reagierte nur knapp auf die neuen Äußerungen aus Polen: „Wir haben uns zu dem Thema eindeutig geäußert. Von unserer Seite gibt es dazu keinen Gesprächsbedarf. Aber in Kielce scheint man darüber ja gerne zu plaudern.“ Zwischen den Kieler Pfosten scheint das Verhältnis zumindest intakt. Niklas Landin: „Es gibt keine Unruhe zwischen Andi und mir, und wir teilen uns auswärts immer noch ein Zimmer.“