Gerüchte über Mega-Ablöse

Kiel. Medien aus verschiedenen Ländern, vor allem auf dem Balkan, bringen astronomische Summen ins Spiel. Die Internetportale „index.hr“ und „24rakomet.mk“ sprechen übereinstimmend davon, dass Kielce bereit sei, drei Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Das Gehalt des 26-Jährigen soll in Kielce annähernd eine Million Euro pro Jahr betragen. Wolff-Berater Saša Bratic hatte gegenüber Pay-TV-Sender Sky am Dienstag erklärt, sein Klient werde in Polen deutlich mehr verdienen als in Kiel, wo das Gehalt bei etwa 20000 Euro monatlich liegen soll.

Kielce-Investor Bertus Servaas dementierte. Die erwähnten Ablöse-Summen seien nahe am Jahres-Gesamtbudget des Klubs, sagte der Niederländer dem Portal „handball-planet.com“. „Und solche Gehälter zahlen wir ebenfalls nicht, das sind nur Gerüchte.“ Auch THW-Geschäftsführer Thorsten Storm erklärte, er wolle sich mit derlei Spekulationen nicht beschäftigen. „Es gibt weder Gespräche noch Überlegungen um eine Ablöse, geschweige denn ein Angebot“, sagte er am Mittwoch. „Wir konzentrieren uns auf unsere aktuelle Situation, alles andere interessiert uns nicht.“