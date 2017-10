Kartenverkauf für Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt gestartet

Frankfurt. Den umfassendsten Überblick über das, was im hessischen Pferdesport möglich ist, können sich Zuschauer am Donnerstag zum Auftakt verschaffen. Das D*T*M* Dressage Team Masters, das ganz neu im Programm ist, bringt Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter als Team zusammen, quer über Altersklassen und Pferdegrößen hinweg. Geritten werden die FEI Einzel- und Mannschaftsaufgaben und präsentiert wird diese Team-Idee durch die fünf pferdebegeisterten hessischen Familien Mettenheimer, Reuner-Krebs, Roth, Schmidt und Willers. Ungewöhnlich ist ebenfalls das Mannschaftsspringen Kl. L, M, S im Preis des Pferdesportjournals - drei Reiter zählen zu einem Team und jeder reitet einen anders Parcours - eben in Kl. L, M und S. Diese Prüfung setzt den Abschluss des Hessentages nach dem spektakulären Show-Wettkampf der hessischen Reiterverein im Olympiastützpunkt Hessen Preis, Applauswertung powered by Hit Radio FFH.

Internationales Get-Together

Von Freitag bis Sonntag dominiert der internationale Vergleich den Sport in der Frankfurter Festhalle. Dabei werden sowohl in der Dressur, als auch im Springen regelmäßig Teilnehmer aus bis zu 20 Nationen erwartet, Schweden trifft auf Spanien, Russland auf Großbritannien, die USA auf Europa.

Der Freitag ist zudem der Tag, an dem auch die ganz jungen Besucher aus Frankfurter Schulen gern mal die Halle erobern und das Thema Turniersport kennenlernen. Dann zeigen sich alle Teilnehmer und ihre Pferde, sei es nun z.B. in der Einlaufprüfung des Louisdor-Preises (8-10 Jahre alte Pferde) und im Grand Prix, präsentiert vom Bankhaus Metzler und Silk'n in der Dressur oder im Eröffnungsspringen, Preis der Lufthansa Cargo AG, sowie dem Auftakt der internationalen Youngster Tour - Lavazza Preis - und dem ersten von vier Weltranglistenspringen: Fraport Preis - Championat von Frankfurt.

Weihnachtsbaumaktion macht Freude

Auch 2017 sind die Besucher des Internationalen Festhallen Reitturniers Frankfurt aufgerufen Weihnachtsgeschenke unter dem riesengroßen Tannenbaum im Foyer der Ausstellung abzulegen. Wer möchte kann Jungen und Mädchen aus Frankfurter Betreuungseinrichtungen damit eine große Freude machen. Die von Ann Kathrin Linsenhoff initiierte Aktion sorgt Jahr für Jahr für wachsenden Zuspruch. Alles, was man dafür tun muss, ist ein kleines Geschenk zu verpacken und zu kennzeichnen mit der Information, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen geeignet ist und die Altersgruppe angeben. Unmittelbar nach dem Festhallen Reitturnier werden die Geschenke für die jungen Schützlinge der Frankfurter Betreuungseinrichtungen verteilt, um am 24. Dezember für tolle Überraschungen zu sorgen.

Karten sind in vier Preiskategorien erhältlich. Donnerstags ist man schon mit acht Euro pro Ticket beim Hessentag dabei, abends kosten Karten zehn Euro. Ab Freitagabend gibt es Karten in vier Kategorien. Bis zum 23. November läuft zudem der vergünstigte Karten-Vorverkauf - dabei können bis zu fünf Euro pro Ticket, bzw. sogar bis zu zehn Euro für Dauerkarten gespart werden. Karten im Vorverkauf gibt es hier unter ADticket, oder telefonisch unter: 0180/60 50 400 und bei allen ADticket Vorverkaufsstellen.

Wie in den Vorjahren gelten Eintrittskarten am Tag ihrer Gültigkeit auch als Hin- und Rückfahrschein im RMV-Verbundraum (ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und bis Betriebsschluss).

Wer mit dem Auto anreist, kann als Reitturnierbesucher im P4 für zehn Euro den ganzen Tag lang das Auto gut unterbringen.

Eine Übersicht zu Kategorien und Preisen ist unter www.festhallenreitturnier-frankfurt.de verfügbar mit allen Infos zu Sitzplätzen, Lageplan und Vergünstigungen.