Sandro Junior ist der beste Holsteiner Hengst

Neumünster. 26 bekamen sie, sieben wurden prämiert. „Er ist ein außergewöhnlicher Bewegungshengst“, lautete das Urteil der Kommission unter der Leitung von Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen über Sandro Junior.

Körung bedeutet Selektion, es ist die Auswahl der Besten. In Neumünster führte am Ende ein Trio den Körjahrgang 2015 an, das laut Kommission einen besonderen Jahrgang repräsentiert, „wie es ihn nicht immer geben kann“. Dr. Matthias Görbert erläuterte die Qualitäten der Prämien-Hengste. Der am 1. November in den Ruhestand verabschiedete langjährige Leiter des Landgestüts Moritzburg hatte der Kommission von 2000 bis 2012 angehört.

„In der Pferdezucht geht es immer mal rauf und runter – und keiner weiß, warum. Aber im Moment sind wir ganz oben.“ Sandro Junior ist ein Sohn eines oldenburgisch gezogenen Vaters, Sandro Boy. Geboren wurde der zweieinhalbjährige Hengst bei Carmen Eissfeldt aus Sparrieshoop. Seine Mutter ist die Stute Bona, Besitzer Harm Thormählen aus Kollmar.

Die Reitpferdekollektion brachte 1,466 Millionen Euro ein. Teuerstes Pferd war Sandro Junior mit 260000 Euro.