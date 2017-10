Neumünster. Nur 34 Aspiranten auf das positive Körurteil haben es in den Katalog geschafft, zwei Auktionen und ein umfangreiches Rahmenprogramm runden die viertägige Veranstaltung ab. „Wir haben bei der Vorauswahlreise außergewöhnlich gute Junghengste gesehen“, lautet die Bilanz von Zuchtleiter und Geschäftsführer des Trakehner-Bundesverbandes, Lars Gehrmann (Brodersdorf). „Beste Röntgenergebnisse“ komplettierten laut Tierarzt-Attest, wie Gehrmann betonte, die „überzeugende Qualität“ der Pferde in Exterieur und „Bewegungspotenzial“.

Die Youngster stammen ab von 22 Vätern, was eine genetische Vielfalt garantiert. Die meisten Hengste – nämlich sechs – stellt Star-Vererber Millennium, dessen Sohn His Moment im Vorjahr Sieger des Lots geworden war. Züchter des Dunklen ist Christian Röhl (Stendal). Mit jeweils drei Söhnen vertreten sind dieses Jahr die bewährten Väter Saint Cyr und Schwarzgold. Aus Schleswig-Holstein kommen vier Hengste: Renate Christiansen aus Föhr stellt den Schecken Hundertwasser vor, ein Camaro-Sohn. Der Hengst steht in ihrem Besitz. Die Ehefrau des Zuchtleiters, Christine Gehrmann-Arp, lässt zusammen mit Peter Schlump auf der Schweiz ebenfalls einen Hoffnungsträger paradieren: Hulapalu, dessen mütterlicher Halbbruder Hancock von Lisa Wilcox in den USA geritten wird. Schneetänzer von Millennium ist von der ehemaligen Trakehner-Präsidentin Petra Wilm gezogen und wird auch von der Tasdorferin ausgestellt. Seine Großmutter ist Schneeflocke, die Wilm einst in Neumünster ersteigert hat. Hof Heitholm (Melsdorf) hat Winterfürst gezogen und stellt ihn aus. Auch Winterfürst stammt von Millennium ab, seine Mutter ist Winterlady - eine Vollschwester zum S-erfolgreichen Dressurhengst Windsor.

Auch bei den zu versteigernden Reitpferden und Stuten ist Schleswig-Holstein-Beteiligung zu erwarten. Unter anderem hat Hans-Wilhelm Bunte aus Hoffeld Perfect Life von All Inclusive, vierjährig, im Lot. Der Fuchswallach ist in Reitpferdeprüfungen und Dressurpferdeprüfungen der Klasse A platziert. Seine Mutter Par Excellence errang über 40 Siege und Platzierungen in Spring- und Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse M. Wilhelm Bunte hat zudem eine Stute und ein Fohlen dabei: Gladness, ebenfalls vierjährig, sowie Fohlen Kaskador.