Für Pferdefreunde eine Herzenssache

Neumünster. „Wunderbare Pferde, wunderbare Menschen“, so der Niederländer zum Ende des 55. Trakehner Hengstmarktes in Neumünster, alljährlicher Treffpunkt der Warmblutpferde ostpreußischer Abstammung.

Der Siegerhengst der edlen Reitpferde-Rasse mit der berühmten Elchschaufel als Markenzeichen ist wie der Vorjahressieger (und wie der just prämierte Hengst Schneetänzer von Petra Wilm) ebenfalls ein Millennium-Sohn. Dem Dunkelbraunen wurde damit attestiert, quasi der in seinem Geburtsjahrgang (2015) typvollste Repräsentant der ältesten Reitpferdezucht der Welt zu sein. 320000 Euro war der Strahlemann seinen neuen Besitzern aus Niedersachsen wert, der an der Spitze eines „genetisch vielfältigen Lots“ stand, wie die Experten urteilten: „Wir hatten einen Jahrgang von außergewöhnlicher Qualität und großer Varianz“, resümierte Körkommissionsmitglied Dr. Hans-Peter Karp (Ochtrup). Das war vor einigen Jahrzehnten ganz anders.

Die geschichtsträchtige Zucht geht auf das Jahr 1732 und die Gründung des Hauptgestüts Trakehnen in Ostpreußen zurück. Aus gezielter Anpaarung der heimischen Warmblüter mit Englischem und Arabischem Vollblut entwickelte sich die heute noch in Reinzucht betriebene Reitpferde-Rasse. 1787 wurde die Elchschaufel als Brandzeichen eingeführt. Während zu Blütezeiten Anfang der 1940er-Jahre rund 25000 Stuten registriert waren, waren es Ende des Zweiten Weltkriegs noch 600: Trakehner Stuten zogen im Kriegswinter 1944/45 die Treckwagen aus Ostpreußen in den Westen, viele retteten den flüchtenden Frauen, Kindern und alten Menschen unter härtesten Bedingungen das Leben oder gingen mit ihnen unter. Die wenigen überlebenden Pferde waren in den Wirren der Nachkriegszeit in ganz Deutschland verteilt. Lediglich 27 Stuten aus dem Hauptgestüt Trakehnen konnten gerettet werden. Sie bildeten die züchterische Basis für den Wiederaufbau der Rasse, der in der Bundesrepublik gezielt über den Trakehner Zuchtverband erfolgte, gegründet am 23. Oktober 1947 in Hamburg als Nachfolge-Organisation der Ostpreußischen Stutbuchgesellschaft von 1888 (damals Königsberg/Ostpreußen). 1956 wurde in der Bundesrepublik – als Folge der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges – mit 602 Stuten und 45 Zuchthengsten der geringste Zuchtpferdebestand des Trakehner Pferdes registriert. In den 1960er- und 70er-Jahren spielte der Trakehner eine tragende Rolle im Umzüchtungsprozess der Landespferdezuchten zum Deutschen Reitpferd.

Trakehner Pferde sind mittlerweile in allen Disziplinen des Reitsports auf internationalem Niveau vertreten, insbesondere in der Dressur und in der Vielseitigkeit, sogar in der Paradressur. Das Zuchtgebiet des Trakehner Verbandes ist in zehn Bezirke mit insgesamt 3551 Mitgliedern – davon 1702 aktive Züchter – unterteilt. Die einzelnen Bezirke sind: Schleswig-Holstein/Hamburg (mit 524 Mitgliedern), Niedersachsen-Hannover (462), Niedersachsen/Nord-West/Bremen (175), Westfalen (254), Rheinland (362), Rheinland-Pfalz/Saar (234), Hessen (335), Baden-Württemberg (365), Bayern (420), Neue Bundesländer/Berlin (420). Schleswig-Holstein ist im Bundesvergleich traditionell eine Trakehner-Hochburg, bedeutende Zuchtstätten sind hier ebenso zu Hause wie die Geschäftsstelle des Trakehner Verbandes und wichtige Zuchtveranstaltungen, darunter die Körung. Zudem gibt es weltweit eigenständige Tochterverbände in zehn Staaten: Nord-Amerika (USA und Kanada), Dänemark, Schweiz, Neuseeland, England, Kroatien, Polen, Frankreich, Russland und Litauen. Bundesweit waren Ende 2016 in Deutschland 2558 Stuten, 847 Fohlen und 155 Hengste registriert, in Schleswig-Holstein 324 Stuten, 160 Fohlen und 20 Hengste. Weltweite Fohlenzahlen werden nicht erfasst. Die aktivsten Tochterverbände sind Dänemark, Amerika und England. 2016 wurden 1249 Stuten gedeckt, 78 Prozent per Frischsamenübertragung, 19 Prozent im Natursprung und 3 Prozent per Tiefgefriersperma.