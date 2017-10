Der Kaiser trägt seinen Namen zu Recht

Neumünster. Kaiser Milton, der es in den Körkatalog der ausgestellten 34 Aspiranten nicht mit Foto geschafft hatte, zeigte sich nach Freilaufen, Freispringen, an der Hand und vom Interieur her als wahrer Kaiser. Jetzt wird sein Konterfei die Titelseiten der Fachpresse zieren.

„Die drei besten Hengste unter den Edelsten der Edlen sind grundverschieden im Typ. Sie zeigen perfekt, wie groß die genetische Vielfalt des Trakehner Pferdes wieder geworden ist“, zog Zuchtleiter Lars Gehrmann (Brodersdorf), Vorsitzender der fünfköpfigen Körkommission, nach Stutenschau, Reitpferdeauktion und Galaabend Bilanz. Im ostpreußischen Hauptgestüt Trakehnen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum zwei Dutzend Stuten.

In herrlicher Blüte steht dafür der aktuelle Bestand, der für Ende 2016 von dem in Neumünster ansässigen Trakehner Verband bundesweit mit 2558 Stuten angegeben wird. Die Jahressiegerstute wurde am Sonnabend ermittelt: Die schönste der punkthöchsten neun Schönen der zentralen Eintragungsplätze, die Elfado-Tochter Krishna, stammt aus Holstein, aus dem Gestüt Tasdorf von Petra Wilm. Der finanziell schwer angeschlagenen Zuchtstätte tut nicht nur dieser goldene Erfolg gut. Auch ein Hengst aus Wilmscher Zucht verdiente Geld: Der schwarzbraune Schneetänzer wurde unter den 32 vorgestellten, daraus 13 gekörten Hengsten ins Prämienlot der besten sieben erkoren. Er wurde für 38000 Euro nach Österreich versteigert. Krishna ging ebenso nach Österreich, für 60000 Euro.

„Wir haben sieben Hengste prämiert, da wir nach außen dokumentieren wollten, dass wir eine breite Spitze hatten“, erläuterte Körkommissionsmitglied Hans-Peter Karp (Ochtrup). Zum Sieger erkoren er und seine Kollegen den dunkelbraunen Millennium-Sohn Kaiser Milton, der aufgrund seiner überragenden Qualität, so berichtete sein niederländischer Züchter Tonnie Aan Ter Stegge, vor zwei Jahren als erstes Trakehner Fohlen auf einer niederländischen Auktion für Warmblutpferde vorgestellt werden durfte. „Es ist mein erster Trakehner und es war herrlich hier“, so Aan Ter Stegge. Gekauft und in Neumünster ausgestellt hat ihn einer, der von sich sagt, „keine Ahnung von Pferden zu haben“, der Niederländer Jan Pieter Dalsem. Er ließ Kaiser gestern für 320000 Euro nach Niedersachsen versteigern – Preisspitze.

Reservesieger wurde Sir Picasso, ein Distelzar-Nachkomme aus Schweizer Zucht, der als einziger der Gekörten unverkäuflich war. Zweiter Reservesieger ist ein Holsteiner Hengst – United Affair aus der Zucht der Gemeinschaft Thönsen (Rantzau). Er wurde, wie fünf weitere gekörte Hengste, von Hauke Jäger (Lütjenwestedt) vorgestellt, der dafür erneut den Vorführer-Preis erhielt. Gekört wurden zwei weitere Hengste aus Holstein: Bourani von Maja Kozian-Fleck (Quarnbek). Er geht für 37000 Euro nach Frankreich. Letzter Holsteiner ist Kara ben Nemsi, ausgestellt von einem 17-köpfigen „Medienkonsortium“ aus Journalisten, Fotografen, Verbandsmitgliedern und anderen Helfern von „Hinter den Kulissen“. Er ging für 29000 Euro nach Österreich. Insgesamt brachten elf verkaufte gekörte Hengste 706000 Euro ein.