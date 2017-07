Gesamtsieg in Felmerholz verteidigt

Felmerholz. 18 Teams waren Anfang April in die neunte Saison der beliebten Serie mit ihren fünf Qualifikationen in Eutin, Schönberg, Landgraben, Rendsburg und Waabs gestartet. Das Team „TG nach Maas“ hatte die zweite Etappe der Mannschafts-Springturnierserie in Schönberg gewonnen und führte seither das Ranking an.

„Die Serie hat den Zusammenhalt in den Vereinen deutlich gestärkt, generell die Mannschaftsprüfungen gefördert und damit in Schleswig-Holstein durchaus Vorbildfunktion gehabt“, bestätigte Richter Paul Hake (Negernbötel). Früher seien im Mannschaftsspringen maximal fünf Teams an den Start gegangen, so Ann-Kristin Baumann vom Sponsor Champ Pferdefutter hinzu. „Heute können es alle kaum erwarten, dass es losgeht.“

Sieben Mannschaften traten an

Die acht punktbesten Mannschaften qualifizieren sich für das Finale in Felmerholz, das in zwei Umläufen ausgetragen und laut Regelwerk mit doppelter Punktzahl gewertet wird. Dennoch ritten Sonntag nur sieben Mannschaften in den von Kurt Brandt (Groß Nordende) gebauten Parcours. Serieninitiator Thomas Stahl (Felm) erläuterte: „Landgraben sind kurzfristig Pferde ausgefallen.“

Für die „TG nach Maas“ lief es dagegen rund. Als einzige Mannschaft galoppierten Janet Maas auf My Chance, Sarah Reschke auf Enzo, Thea Struck auf Mary Lou und Frederike Sawade auf Coraco fehlerfrei durch beide Umläufe. Das Team um Janet Maas (Melsdorf) hatte im Vorjahr in gleicher Teamzusammensetzung bereits für ihren damaligen Reitverein Felm gesiegt. „Dieses Jahr war es etwas ganz Besonderes, weil wir für unseren eigenen Verein geritten sind“, erzählt die gelernte Versicherungskauffrau Maas, die auf dem Hof Heitholm der Famile Kasch in Melsdorf das Reiten zum Hauptberuf gemacht hat.

Top-Bedingungen in Felm

Auf dem Platz ihres ehemaligen Heimatvereins Felm fanden die nun in Melsdorf trainierenden Reiterinnen Top-Bedingungen vor. „Seit etwa zehn Jahren werden hier jedes Jahr vor dem Turnier 50 Tonnen Kies auf den Platz gefahren“, erzählt Turnierchef Stahl.

Das Konzept hat sich bewährt, trotz heftiger Regenfälle hielt der Platz allen Pferdehufen des Turniers stand, bei dem bis zur Klasse M** geritten wurde. Bei Kropp I fiel im Finale eine Stange zu Boden, so dass es für das Team in der Gesamtwertung bei Platz zwei blieb.

Serienneuling Husberg blieb seiner bisherigen Rangierung treu: Zwei Abwürfe bedeuteten wie 2016 Platz drei im Gesamtergebnis. Eine neue Chance gibt es im kommenden Jahr.