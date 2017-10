Dänische Amazonen überzeugen

Neumünster. „Es ist ein gutes Turnier. Wir Profis haben viele Startmöglichkeiten, so dass ich vier Pferde mithabe. Gut ist zudem, dass der Große Preis bereits am Sonnabend ist – denn für den Betrieb ist es immer schwierig, wenn man während der Turniere so lange weg ist“, sagt Janne-Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg über das SHS international. Kurz darauf wurde die Amazone mit Büttners Minimax in den Holstenhallen von Neumünster Zehnte im Grand Prix.

Der Große Preis, Grand Prix mit Stechen über 1,45 Meter hohe Hindernisse, war die anspruchsvollste Prüfung des fünftägigen Springturniers, das erneut vom Trio Merve Henningsen (Rastorf), Harm Sievers (Tasdorf) und Christian Schlicht (Timmendorf) organisiert worden war. 50 Reiter-Pferd-Paare waren in den Parcours von Ralf Stehr (Rastorf) geritten, sechs gaben auf, ebenso viele waren im Stechen. „Das ist ein Turnier von Reitern für Reiter, das merkt man in jedem Detail. Deshalb ist die Stimmung vor und hinter den Kulissen gleichermaßen gut und die Reiter sind gut drauf“, so Chef-Stewart Franz-Peter Bockholt (Hamburg). Die gebürtige Dänin Jennifer Pedersen, die in Klein Offenseth arbeitet, ritt ihr eigenes Pferd, Didam, auf Platz eins vor dem Seriensieger des Vorjahres, Christian Hess (Boostedt) mit Casalito und der ehemaligen Landesmeisterin im Springen der Damen, Miriam Schneider aus Ehlersdorf mit Cartagena.

Das furiose Finale lieferten am Sonntag die Ponys, in einem international ausgeschriebenem Grand Prix mit Stechen, der stolze 1,30 Meter hoch war und von elf Startern bei überragender dänischer Beteiligung abgepackt wurde. „Gewaltig, was die Kinder hier leisten“, lobte Sievers. Aus Schleswig-Holstein war Johanna Beckmann (Brunsbüttel) dabei, die mit Karim van Orchid´s hinter der Dänin Josefine Sandgaard Morup auf Beno Com Zweite wurde.

„Die Zuschauer haben Spaß an diesen Prüfungen, das Konzept mit dem Mix geht auf. Wir hatten eine tolle Zuschauerresonanz und werden im kommenden Jahr auf diesem Weg weitergehen“, kündigte Harm Sievers aus dem Orga-Trio an. Exakte Besucherzahlen kann er übrigens deswegen nicht nennen, weil weder Eintritt noch Parkgebühren verlangt wurden. „Sensationell“, so Bockholt.