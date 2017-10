DKB-Riders Tour in München

München. Pferdesportfans dürfen sich also auf ein richtig spannendes Finish in der DKB-Riders Tour freuen und das beginnt bereits am Samstag, 11. November, mit der Qualifikation zur Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour, also mit dem Championat von München. Das ist ein internationales Springen mit Stechen und mit 30.000 Euro dotiert. Die besten 50 Paare aus dem Championat, inklusive der Vorqualifizierten treten in der sechsten und letzten Wertungsprüfung, im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG bei den Munich Indoors am Sonntag an. Und dieser Große Preis ist mit 90.000 Euro Preisgeld dotiert. In dieser Prüfung werden die Rankingpunkte vergeben, die darüber entscheiden, wer die Nummer 1 der DKB-Riders Tour ist und wer den Sprung auf das Podest schafft….

Der Bayrische Rundfunk BR zeigt die Entscheidung in der DKB-Riders Tour im BR-Fernsehen am Sonntag, 12. November, von 15.15 bis 16.00 Uhr. Von Donnerstag bis Sonntag sind Pferdesportfans dank www.clipmyhorse.tv stets auf dem Laufenden. Und am spektakulärsten ist es in der Münchner Olympiahalle, wenn es im Parcours um „Sekt oder Selters“ geht bei der sechsten und letzten Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour in der Saison 2017.

Ranking der DKB-Riders Tour nach der fünften Etappe:

Christian Rhomberg (Österreich), 30 Punkte Philip Rüping (Steinfeld), 2 Jens Baackmann (Münster), 28 Marc Houtzager (Niederlande), 26 Markus Beerbaum (Thedinghausen), 24 Holger Wulschner (Passin), 24 Emanuele Gaudiano (Italien), 22 Patrizio Muente (Slovenien), 20 Marcus Ehning (Borken), 20 Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Hamburg), 18

