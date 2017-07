Mit Babalou zu neuen Erfolgen

Nessendorf. „Wir starten in der Klasse S – in der Sichtung zur Weltmeisterschaft“, so Franziska Puck, die am Fahrsport besonders schätzt, dass es ein „Teamsport“ ist: „Wir Fahrer sind eine große Familie. Wir drücken uns gegenseitig die Daumen, unterstützen uns und haben viel Spaß miteinander.“

Die Erzieherin fährt seit 2008 Kutsche. Ihr vierbeiniger Partner war und ist Erfolgspony Babalou – 16 Jahre alt. Er stammt aus der Zucht und dem Besitz von Schwiegervater Gerd Puck (ebenfalls Nessendorf) – der zugleich als Beifahrer für Franzis Sicherheit sorgt. Sein Welsh Cob-Elitehengst wurde 2004 beim Pferdestammbuch SH/HH (PSB) in Neumünster gekört, absolvierte 2005 zunächst die Hengstleistungsprüfung im Reiten in Neustadt (Dosse) und geht inzwischen bis zur Klasse S erfolgreich im Fahrsport.

„Bis zum M-Niveau hat Babalou bei den Ein- und Zweispännern Ponys gesiegt“, erzählt Franziska Puck über den Fuchs, der drei Staatsprämientöchter und zwei gekörte Hengste hervorgebracht hat. In diesem Jahr wurde seine Tochter Möhlenbeeks Santas Diva Siegerstute auf der Elitestutenschau des PSB in Padenstedt in der Gruppe Welsh Cob.

2012 und 2017 wurden Franziska und Babalou Landesmeister bei den Pony-Einspännern. Mit dem von ihr und ihre Mutter Leonore Halske selbst gezogenem und ausgebildeten Zweitpony Brentano, den sie seit 2012 fährt, holte Franziska Puck 2014 den Titel, siegte 2015 beim Deutschen Fahrponychampionat der sechs- und siebenjährigen Ponys in Moritzburg. Im Vorjahr waren die beiden zum ersten Mal in der Klasse S platziert. „Ich trainiere beide Ponys vier- bis fünfmal in der Woche, um Kondition aufzubauen, meist fahren wir zehn bis 15 Kilometer“, erzählt die Amateur-Fahrerin. Natürlich stehen auch Dressur und Kegelfahren auf dem Trainingsplan. Franzi Puck: „Gelände üben wir eher weniger, aber auch das muss man ab und zu trainieren.“

Und was treibt den Motor der Vierbeiner an? „Heulage satt, Müsli, täglich frisch gequetschter Hafer, Leinöl sowie Elektrolyte kurz vor und nach den Turnieren“, verrät Franzi den Erfolgs-Speiseplan. Ab Freitag sind sie beim Fahrfest im wahrsten Sinne des Wortes auf Tour – und ihre Familie ist natürlich wieder mit dabei. jem