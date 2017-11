J.J.Darboven Vereins-Initiative geht weiter

Warendorf. Als die J.J.Darboven Vereins-Initiative Ende 2015 gestartet ist, hatten sicher alle Beteiligten die Hoffnung, dass dieses Pilotprojekt gut ankommt. Aber dass die Idee derart einschlagen würde, davon hat sicher keiner zu träumen gewagt. In Kooperation mit der Veranstaltungsagentur EN GARDE Marketing GmbH und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) hat der Titelsponsor des Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg und Förderer des Spitzenreitsports auf zahlreichen internationalen Events ein deutliches Zeichen in Richtung Basissport und Ehrenamt gesetzt und damit einen Treffer ins Schwarze gelandet. Grund genug auch 2018 wieder diese Chance für Reitvereine auszurufen!

Gleich in der ersten Saison bewarben sich weit über 1000 Reitvereine bei der J.J.Darboven Vereins-Initiative, 2017 waren es sogar 1462 Teilnehmer, die in den Genuss der außergewöhnlichen Basisförderung kommen wollten. Aber nicht nur die enormen Teilnehmerzahlen, sondern auch die ganz persönlichen Geschichten der Gewinnervereine erfreuen den Titel-Sponsor. Dann nämlich, wenn Reitvereine über gestiegene Besucherzahlen berichten und damit die Veranstaltungen erfolgreicher und gewinnbringender waren.

Die J.J.Darboven Vereins-Initiative stiftet 100 ausgewählten Reitvereinen jeweils ein Veranstalter-Kit. J.J.Darboven möchte so die Turniere unterstützen, die ihr gastronomisches Angebot aus eigenen Kräften, also ehrenamtlich auf die Beine stellen. In dem Paket enthalten sind zum einen eine professionelle Kaffeeversorgung mit allem, was dazugehört: Kaffeemaschinen, Kaffeebedarf, Becher, Rührstäbchen, Milch, Zucker, ein schickes J.J.Darboven-Whiteboard für die Preisliste am Kaffee-Stand und entsprechende Aufmachung durch Banner und Flaggen. Zum anderen erhalten die Gewinnervereine bereits Wochen vor ihrem Turnier ein umfangreiches Werbepaket mit Plakaten, Flyern und Spannbannern Außerdem drei Präsentkörbe als Ehrenpreise.

2018 geht die J.J.Darboven Vereins-Initiative aber nicht nur weiter, sie wird sogar erweitert. Denn im kommenden Jahr werden fünf statt bisher vier aus den 100 Gewinnervereinen ausgesucht, die besonders kreativ mit dem Sponsoring-Material umgegangen sind. Die fünf Gewinnervereine erhalten jeweils Eintrittskarten mit 50 Personen zu einem Spitzenreitsportevent, auf dem sie nicht nur tollen Sport erleben können, sondern auch ihr eigenes Turnier präsentieren dürfen. Zu den bisherigen Events, dem von J.J.Darboven präsentierten Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg, den DKB-Bundeschampionaten in Warendorf, den Munich Indoors in München und der "Partner Pferd" in Leipzig gesellt sich noch die Longines Global Champions Tour-Etappe beim GLOBAL JUMPING BERLIN. Damit trägt man dem großen Erfolg und den tollen Einsendungen Rechnung und lobt noch einen zusätzlichen Preis aus.

Mitmachen kann jeder Verein, der ein Reitturnier gemäß LPO im Zeitraum zwischen 1. April und 30. September 2018 plant und dessen Gastro-Bereich ehrenamtlich geführt wird. Bewerben können sich die Reitvereine vom 10. November 2017 bis zum 31. Januar 2018 ganz einfach online unter www.pferd-aktuell.de. Mit etwas Glück gibt es dann eines der Veranstalter-Kits der J.J.Darboven Vereins-Initiative in Kooperation mit EN GARDE Marketing und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Infos und Gewinner der J.J.Darboven Vereins-Initiative sind unter www.pferd-aktuell.de/vereinsinitiative zu finden.