GalaShow der HansePferd Hamburg

Hamburg. An drei Tagen vom 20. bis 22. April jeweils um 19.30 Uhr heißt es in der Showhalle „Vorhang auf“ für einen unvergesslichen Abend. Das zweistündige Top-Event bildet den allabendlichen Höhepunkt der HansePferd Hamburg auf dem Hamburger Messegelände.

Erwartet werden die besten und beliebtesten Akteure aus dem In- und Ausland. Bekannte Stars aus Europa und regionale Publikumslieblinge bezaubern mit ihren vierbeinigen Partnern das Publikum mit zu Herzen gehenden Darbietungen. Aus Frankreich kommen zum Beispiel die hinreißende Mélie Philippot und ihr entzückendes Shetlandpony Josie. Ein wahres Fest für die Sinne ist auch der Auftritt des berühmten Showteams Excalibur, in einer unvergleichlichen Inszenierung im Schein des Feuers. Die mitreißenden Auftritte der „Islandpferde“ mit dem ihnen gegebenen Temperament sind immer ein absolut begeisterndes Highlight. Die große GalaShow bietet über Stunden traumhafte Impressionen und begeistert mit bewegenden, unvergessliche Momenten.

„´Herzklopfen` wird seinem Namen gerecht und die Besucher auf phantastische Weise begeistern“, verspricht Franz Peter Bockholt, Präsident des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Hamburg e. V, der gemeinsam mit dem Geschäftsführer Kai Haase sowie Mitarbeiterin Britta Bando die aufwändige Choreographie gestaltet. Garantiert ist ein traumhafter, emotionaler und bewegender Abend mit den edelsten Pferden, charismatischen Reitkünstlern und weiteren einzigartigen Highlights. Soviel will er verraten: „Es geht um die leidenschaftliche Zuneigung zwischen Mensch und Pferd, das gemeinsame Erleben und Zusammenhalten.“

Jetzt Karten sichern:

Wer sich das großartige Event nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Ab 5. Oktober startet der Vorverkauf. Karten gibt es unter www.hansepferd.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Erwachsene zahlen am Freitag 42, am Samstag 45 und am Sonntag 39 Euro. Für Kinder von 6 bis 15 Jahren kostet der Eintritt Freitag, 28, Samstag 29 und Sonntag 25 Euro. Hinzu kommen die Vorverkaufsgebühren. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt ohne Anrecht auf einen eigenen Sitzplatz. Ein tolles Extra: GalaShow-Karten gelten am selben Tag für den Messeeintritt. Die HansePferd Hamburg, das Messe-Erlebnis rund ums Pferd, auf dem Hamburger Messegelände hat vom Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April 2018, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Beginn der GalaShow ist jeweils um 19.30 Uhr