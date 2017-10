2. HS-Challenge Lehrgang und Springturnier

Groß Wittensee. Nach dem gelungenen Auftakt im April wird die 2. HS-Challenge mit Lehrgang und Springturnier vom 6. bis 8. Oktober auf Hof Kirchhorst/Groß Wittensee vor allem für jugendliche Reiter vom Förderverein als Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster veranstaltet.

Die 2. HS-Challenge mit Lehrgang und Springturnier ist ein Angebot für Turniereinsteiger sowie für jugendliche Reiter mit Turniererfahrung.

Im Lehrgang wird Turniereinsteigern die Möglichkeit geboten, mit der erfahrenen und erfolgreichen Springreiterin Miriam Schneider aus Bovenau – u. a. Landesmeisterin-Damen SH 2012 – das Parcoursspringen am Freitag und Samstag zu trainieren und wertvolle Tipps und Anleitung dafür zu bekommen, um das Erlernte dann am Sonntag beim Springturnier in die Praxis umzusetzen.

Für die meist jugendlichen Reiter ist am Sonntag das Prüfungsangebot getrennt für Ponys und Pferde von Klasse A bis L. „Das Nennungsergebnis insbesondere bei den Ponyprüfungen ist deutlich über unserer Erwartung“ sagt Dietrich Lindenau (Vorsitzender Förderverein für das Reiter- und Pferdeland SH e.V.) „und freuen uns darüber, dass die Reiter, die schon mehrere Jahre an den Prüfungen des Holsteiner Schaufensters teilgenommen haben, jetzt auch hier in Kirchhorst starten. Erstmals haben wir über die zukunftsweisende Spendenplattform „Wir bewegen SH.“ Geld für das sportliche Event eingeworben und sind dankbar für den Zuspruch.“

Die Gesamtsieger Madita Bruhn (RuFV Südtonern e.V. Leck) – Siegerin Holsteiner Schaufenster Jugendförderung 2017 – mit ihrem Pferd Chakira B und Thore Stieper (RV Nutteln) – Sieger Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung 2017 - mit seinem äußerst erfolgreichen Ponyhengst Del Piero gehören zu den Startern. Lena Bieleldt und Romy Tietje – beide im Ranking HS-PJF direkt hinter Thore – werden mit Giulia Maria Schöttler - Teilnehmerin Deutsche Jugendmeisterschaft in Aachen – feinsten Ponyreitsport zeigen.

Die Umsteiger vom Pony aufs Pferd wie Madita Bruhn, Bente Nagel, Paula Reinitzhuber – alle auf den vordersten Plätze im Ranking HS-JF – sind bei der HS-Challenge dabei und treten in den sportlichen Wettbewerb.

Berichte und weitere Informationen sind auf www.holsteiner-schaufenster.de

Die Zeiteinteilung für das Springturnier finden Sie hier: