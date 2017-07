Krämer eröffnet Paradies für Pferdefreunde

Reinfeld. In einem Interview mit der Pferdesport-Journalistin Jessica Bunjes beantwortet Geschäftsführer Frank Schmeckenbecher einige Fragen.

Jessica Bunjes: Herr Schmeckenbecher, Krämer Pferdesport hat sich seit Jahrzehnten als Pferdesport-Versandhaus einen Namen gemacht. In einer Zeit, in der der Internet-Handel immer größere Zuwächse verzeichnet, eröffnen Sie nun bereits den 33. MEGA STORE. Wie erklären Sie sich den Erfolg Ihrer MEGA STORES?

Frank Schmeckenbecher: Natürlich sind wir in erster Linie als Pferdesport-Versandhaus bekannt – aber wir waren auch schon immer im stationären Handel tätig. Unser Einzelhandelsgeschäft in der Firmenzentrale in Hockenheim besteht seit 44 Jahren, war stets eines der größten Reitsportgeschäfte Europas und genießt einen hervorragenden Ruf.

Das Umsatzwachstum, das wir gerade in Schleswig-Holstein haben, resultiert weitgehend aus dem Versand. Unsere Ideen und unser Konzept haben sich durchgesetzt und von diesem Konzept wird auch der MEGA STORE Reinfeld profitieren.

Jessica Bunjes: Wo sehen Sie den Vorteil der Kombination von Versandhandel und MEGA STORE gegenüber dem klassischen Versandhandel bzw. reinen Reitsport-Fachgeschäft?

Frank Schmeckenbecher: Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass viele Verbraucher einfach deshalb keine Versandkunden werden, weil sie Dinge, die sie kaufen, lieber persönlich sehen und begutachten möchten. Zwar bieten wir umfangreiche telefonische Beratung und ein 30-tägiges Rückgaberecht an, aber so mancher möchte die Ware eben einfach in die Hand nehmen, bevor er sich zum Kauf entscheidet. Tatsächlich ergänzen sich beide Vertriebsformen ideal. Der Versandkunde hat eine nahe Anlaufstelle, um vor einer Anschaffung den Artikel zu begutachten oder einfach um einen Umtausch oder eine Reklamation vor Ort zu erledigen. Andererseits kann der Kunde im MEGA STORE sicher sein, dass ein Artikel, der vielleicht in einer bestimmten Größe gerade nicht vorrätig sein sollte, ihm per Versand innerhalb kürzester Zeit portofrei nachgeliefert wird.

Jessica Bunjes: Was hat Sie dazu bewogen, gerade Reinfeld an der A1 als Standort auszuwählen?

Frank Schmeckenbecher: Bei der Standortsuche gab es natürlich verschiedene Kriterien. Wir beobachteten schon lange das Potenzial im östlichen Schleswig-Holstein und westlichen Mecklenburg, das wir per Versand nur unzureichend erreichen konnten. Trotzdem haben wir auch in dieser Region sehr viele Kunden und sie hat in Bezug auf den Reitsport weiter an Bedeutung gewonnen. Die Lage des neuen Geschäfts, direkt an der A1 im Gewerbegebiet von Reinfeld dürfte ideal sein. Mit über 6.000 m² ist das Grundstück groß genug für viele kostenlose Parkplätze und kann auch mit Pferden im Pferdeanhänger oder im Transporter über die Abfahrt Reinfeld direkt angefahren werden. Schließlich sind wir bei der Stadt Reinfeld auf offene Ohren gestoßen und haben von Anfang an Unterstützung für das Bauvorhaben bekommen.

Jessica Bunjes: Wird der Kunde in Ihrem Store in Reinfeld das gesamte Sortiment kaufen können oder werden nur spezielle Teilbereiche angeboten?

Frank Schmeckenbecher: In allen unseren MEGA STORES, also auch in Reinfeld, gibt es das gesamte Krämer Programm, wie es halbjährlich im Katalog zu finden ist. Dazu kommen oft noch aktuelle Sonderangebote und Katalog-Restposten.

Jessica Bunjes: Neben den „klassischen“ Turnierreitern gibt es die größer werdende Gruppe der Breitensportler, die ihr Hobby mit dem Pferd in den unterschiedlichsten Varianten betreiben. Wie bewerten Sie diese Entwicklung, und leiten Sie daraus Trends für Ihr Sortiment ab?

Frank Schmeckenbecher: Die wichtigste Gruppe des Reitsports in Deutschland ist die der Freizeitreiter. Damit meine ich natürlich auch die Turnierreiter, die in ihrer Freizeit an Wettkämpfen teilnehmen. Die Zahl der Turnierreiter ist eher rückläufig und von den Profis allein könnten wir kaum leben.Aber Sie haben recht, es gibt heute viele Spezialbereiche im Reitsport, die weiter an Bedeutung gewinnen. Das begann mit dem Westernreiten und dem Islandsport und ist heute beispielsweise die Dualaktivierung, die Gelassenheitsprüfung oder diverse Spiele mit dem Pferd.

Jessica Bunjes: Für den Kunden ist der Vorteil einer Verkaufsstelle gegenüber dem Versandhandel ja die Möglichkeit der persönlichen Beratung. Haben Sie in Reinfeld Berater für alle Sparten des Pferdesports?

Frank Schmeckenbecher: Man kann davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter in unseren MEGA STORES über langjährige reiterliche Erfahrung verfügt. Viele unserer Mitarbeiter sind FN-Fachberater. Auch Sattler und Sattlerinnen sind in unseren MEGA STORES beschäftigt. Wir achten aber auch darauf, dass alle Facetten des Reitsports wie Western, Fahren, Pony, Isländer und Haflinger in jedem MEGA STORE mit Fachkräften abgedeckt werden. Das Team des MEGA STORE Reinfeld kommt selbstverständlich aus der dortigen Region. Natürlich passen wir unser Sortiment kontinuierlich den neuen Entwicklungen und Trends an.

Jessica Bunjes: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie insgesamt?

Frank Schmeckenbecher: Krämer hat über 750 Mitarbeiter in der Firmenzentrale Hockenheim und den 33 MEGA STORES. Unsere Tochterfirma, die Felix Bühler AG in der Schweiz, beschäftigt nochmals rund 100 Mitarbeiter in 16 Filialen.

Jessica Bunjes: In welcher Form ist Krämer außerhalb der MEGA STORES als Partner des Pferdesports in Schleswig-Holstein aktiv?

Frank Schmeckenbecher: Selbstverständlich werden die Anfragen von schleswig-holsteinischen und mecklenburgischen Vereinen zur Unterstützung wohlwollend behandelt. Das tun wir übrigens auch in anderen Regionen, von der Nordsee bis zu den Alpen. In Schleswig-Holstein unterstützen wir seit 2017 darüber hinaus den Vielseitigkeits-Förderverein beim Talent-Scouting auf zahlreichen Turnieren.

Jessica Bunjes: Wer ist eigentlich Krämer Pferdesport? Welche Menschen bzw. welche Organisation steht dahinter?

Frank Schmeckenbecher: Krämer Pferdesport ist nach wie vor allein im Besitz der Familie Schmeckenbecher. Meine Eltern haben vor über 4 Jahrzehnten den Betrieb vom Gründer Richard Krämer aus Bad Kreuznach übernommen und die Firmenzentrale nach Hockenheim verlegt. Für meine Geschwister und mich war es selbstverständlich, das Lebenswerk der Eltern fortzuführen. Aber auch die dritte Generation ist mittlerweile schon an leitenden Positionen fest in der Firma verankert.

Jessica Bunjes: Wie sieht die Zukunft von Krämer Pferdesport aus? Sind bereits weitere MEGA STORES geplant?

Frank Schmeckenbecher: Wir expandieren seit Jahren und das Tempo soll auch nicht verlangsamt werden. Es gibt weitere Standorte, die wir demnächst verwirklichen wollen, u. a. endlich auch Werneck in Unterfranken und in Mühlhausen-Ehingen nahe dem Bodensee.

Jessica Bunjes: Noch eine Frage zu Ihnen persönlich: Sind Sie selbst auch Reiter, und wenn ja, lässt Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer Ihnen überhaupt Zeit zur Ausübung Ihres Hobbys?

Frank Schmeckenbecher: Meine Tätigkeit als Geschäftsführer ist naturgemäß kaufmännisch geprägt, aber kaum vorstellbar ohne emotionalen Bezug zur Reiterei. Ich bin selbst 27 Jahre lang mit meinen Pferden Military-Prüfungen geritten. Jahrelang war ich Sprecher der IGV (Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter) in Baden-Württemberg und habe ein Jahrzehnt lang die internationale Walldorfer Vielseitigkeit organisiert. Aber auch heute noch habe ich Pferde. Sie werden von meiner Tochter geritten. Nicht zuletzt besteht eine enge Verbindung zum Doppel-Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung aus Horb, den wir seit vielen Jahren sponsern, aber auch zu anderen Buschreitern wie dem Olympiasieger Peter Thomsen, Julia Mestern und Anna-Maria Rieke. Mir bleibt das Vergnügen, schöne Ausritte zu unternehmen.

Jessica Bunjes: Herr Schmeckenbecher, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihrem neuen MEGA STORE Reinfeld viel Erfolg!