Matthias Bouten reitet ins Finale

Nürnberg/Neu-Anspach. Dritte wurden Robert Acs und Bilan, die am Vortag die Einlaufprüfung für sich entschieden hatten.

Das Dressurviereck auf der Wintermühle ist für Bilan bekanntes Gebiet, unter Carl Cuypers qualifizierte sich der Wallach 2015 dort mit einem Sieg für das Finale im NÜRNBERGER BURG-POKAL.

Foreign Affair startete bereits bei Horses & Dreams in Hagen in diesem Frühjahr und gewann unter Malin Nilsson die dortige Qualifikation.

Damit stehen noch drei Termine aus, bei denen sich die Reiter den Start für das Finale in der Frankfurter Festhalle (14. bis 17. Dezember) sichern können: Die nächste Ausscheidung findet beim Schenefelder Sommerturnier Horse & Classics Mitte August statt, letzte Freiluftveranstaltung ist das Traditionsturnier in Donaueschingen im September. In Nürnberg, beim Hallenturnier der Faszination Pferd, wird dann Anfang November der letzte Platz im 12er-Feld der Finalteilnehmer vergeben.

Der NÜRNBERGER BURG-POKAL ist der bedeutendste Wettbewerb zur Förderung junger Dressurpferde und unverzichtbarer Indikator für spätere Champions. Beim CHIO in Aachen triumphierte Isabell Werth mit der Stute Weihegold OLD, die unter Beatrice Buchwald 2013 das Finale des BURG-POKALs gewann.

Die Prüfungsreihe für sieben- bis neunjährige Dressurpferde geht auf eine Idee von Hans-Peter Schmidt, Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), zurück. Der Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, begründete mit diesem seit 1992 ausgetragenen Format einen Wettbewerb, der die Dressur nachhaltig positiv beeinflusst und weltweit Anerkennung findet.

Siegerinterviews und aktuelle Informationen gibt es unter YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UChK6rBhOzxbFz8KQvdCutIg/featured?disable_polymer=true

Weitere Informationen unter http://www.nuernbergerburgpokal.de

NÜRNBERGER BURG-POKAL 2017 - Standorte und Termine:

Hagen: Malin Nilsson, Foreign Affair - 74,976%

Mannheim: Matthias Alexander Rath, Foundation - 77,366%

Redefin: Isabel Freese, Fürst Levantino - 77,098%

Lübeck: Marcus Hermes, Abegglen FH - 75,976%

München-Riem: Aikje Fehl, Chilly Jam - 75,610%

Balve: Helen Langehanenberg, Brisbane FE - 74,293%

Berlin / Bonhomme: Kira Wulferding, Soiree d’Amour OLD - 76,610%

Bettenrode: Hubertus Schmidt, Escolar - 80,415%

Neu-Anspach: Matthias Bouten, Quantum Vis MW - 73,829%

Schenefeld, 17.08.-20.08.

Donaueschingen/CHI Donaueschingen, 14.09.-17.09.

Nürnberg/Faszination Pferd, 31.10.-05.11.

Finale Frankfurt, 14.12.-17.12.