Zeitplan & Livestream

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, persönlich nach Vechta zu kommen, können Sie die Oldenburger Hengst-Tage live im Internet verfolgen. Über die Startseite der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com gelangen Sie direkt zum Livestream.

Auf der Startseite der Oldenburger Homepage wird ab Donnerstagmorgen ein Button direkt zum Log-in für den Livestream führen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Archivaufnahmen schon absolvierter Körabschnitte, bereits während der Veranstaltung einsehen zu können. Alternativ können Sie folgenden Link verwenden, um zum Livestream zu gelangen und den Zeitplan einzusehen: http://oldenburger-pferde.net/de/mediathek/live-streams/live.html

Der Livestream im Internet wird alle Körabschnitte sowie die Prämierung und Oldenburger Hengst-Gala umfassen. Die Auktion wird nicht übertragen.

Am Donnerstag, 16. November, eröffnet die Pflastermusterung um 11.00 Uhr die Oldenburger Hengst-Tage. Ab 14.00 Uhr präsentieren sich die Hengste in ihrem zweiten Prüfungsabschnitt, dem Longieren.

Am Freitag, 17. November, zeigen sich die Hengste in ihren Paradedisziplinen. Um 9.00 Uhr beginnt das Freispringen der Springhengste. Die Dressurhengste faszinieren ab 14.00 Uhr beim Freilaufen. Am Freitagabend, nach Bekanntgabe der Körergebnisse, möchten wir gemeinsam mit Ihnen unsere Blau-rote Nacht mit DJ im Festzelt feiern.

Der Samstag, 18. November, ist gespickt voller Highlights. Zunächst wird es um 9.30 Uhr spannend bei der Prämierung mit der Auswahl der Siegerhengste. Um 11.00 Uhr konkurrieren die besten vierjährigen Hengste, die bereits ihren ersten Fohlenjahrgang in einer Nachzuchtbesichtigung präsentierten, um den Titel des Hauptprämien-Siegers. Ab 13.00 Uhr startet der Oldenburger Hengstmarkt mit einer spannenden Auktion, in der die gekörten und nicht gekörten Hengste versteigert werden. Als krönender Abschluss dieser ereignisreichen Tage, begeistert die Oldenburger Hengst-Gala am Samstag um etwa 17.00 Uhr. Newcomer und Altmeister von renommierten Hengststationen begeistern in einer einzigartigen gemeinsamen Vorführung.

Karten für die Veranstaltung erhalten Sie an der Tageskasse.

Hier finden Sie die Körkandidaten der Oldenburger Hengst-Tage 2017: http://oldenburger-pferde.net/de/auktion2/auktionen/vorschalter-oldenburger-hengst-tage-2017.html

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49 (0) 44 41-93 55 15 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49 (0) 44 41-93 55 895 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Fabian Kühl: +49 (0) 44 41-93 55 51 oder kuehl.fabian@oldenburger-pferde.com